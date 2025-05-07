Круиз, климат и мультимедиа: чем удивит Lada Granta 2025 года

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Бюджетная, но уже не "голая". Lada Granta 2025 в топовых комплектациях #CLUB EnjoY и #Quest снова получила всё, чего ей не хватало последние два года: охранный комплекс, круиз-контроль, задние электростеклоподъемники и даже усечённый климат-контроль.

Фото: commons.wikimedia.org by ShinePhantom, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Что нового в оснащении

После "обрезки" в 2022 году Granta постепенно возвращала функции, но теперь АвтоВАЗ укомплектовал модель по полной. Список обновок внушительный:

климатическая установка (упрощённый климат-контроль),

противотуманки и датчики парковки,

камера заднего вида,

мультимедийная система EnjoY Pro с сервисами Яндекса,

15-дюймовые литые диски,

подогрев лобового стекла,

подушки безопасности и заднее сиденье с раскладкой 60/40.

Цены тоже обновились: седан #CLUB EnjoY — от 1 269 000 руб., лифтбек — от 1 303 000 руб. Внутри — 16-клапанный двигатель 1.6 (106 л. с.). Универсал #Quest стартует от 1 270 000 руб. с мотором 90 л. с., а версия EnjoY с мультимедиа и 106-сильным двигателем — от 1 350 000 руб.

А это точно климат-контроль

Не совсем. Это система с режимом Auto, которая управляет потоками воздуха и поддерживает заданную температуру. Но без точных градусных настроек и электронной регулировки заслонок. Дополнительно — режим усиленного обдува стекла.

Что дальше

Летом 2025-го появится Granta Cross в кузове лифтбек: с увеличенным клиренсом и внедорожным обвесом. А в 2026-м — версия с вариатором (вероятно, от китайского партнёра). Ещё в разработке — удлинённый универсал с новой задней дверью.

А как же Lada Iskra

Несмотря на грядущий запуск Iskra (20 июля 2025 года), уводить Granta с рынка никто не собирается. АвтоВАЗ явно делает ставку на модель ещё минимум на 5 лет — как самый доступный вариант в линейке.

Уточнения

LADA Granta (Лада Гранта) — семейство переименованных моделей российских переднеприводных автомобилей малого класса Волжского автомобильного завода, ранее носивших название «Лада Калина», выпускаемых с 2011 г.

