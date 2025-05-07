Рынок автомобилей в России: какие кроссоверы удивляют покупателей в условиях падения продаж

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Апрель 2025 года стал очередным разочарованием для российского авторынка: по данным агентства "Автостат", в стране было продано 102,1 тысячи новых легковых автомобилей — это на 26% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Несмотря на общее падение, интерес к кроссоверам остаётся стабильно высоким.

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С начала года продажи достигли 349 тысяч автомобилей, что на четверть ниже показателя за аналогичный период 2024 года, сообщает 110km.ru. В условиях падения спроса, именно сегмент SUV сохраняет позиции, привлекая покупателей хорошим соотношением цены, оснащения и статуса.

Абсолютным лидером по объему продаж остаётся отечественная Lada. В апреле было реализовано 28,5 тысяч автомобилей этой марки — 28% рынка. Однако даже Granta, вечный бестселлер, ощутила спад: 12 970 проданных машин — на треть меньше прошлогоднего результата.

Сегмент кроссоверов демонстрирует иную динамику: здесь лидируют китайские бренды. Haval Jolion по-прежнему номер один — 5 522 авто в апреле, снижение на 10%. Вслед за ним — Chery Tiggo 7 Pro Max (4 129 штук, минус 6%). Отечественные Niva Travel и Legend от Lada оказались третьими и четвертыми, но с серьезными потерями: минус 38% и 35% соответственно.

Интерес вызывает новичок рейтинга — Belgee X50, который сразу занял шестое место с результатом 2 705 проданных машин. Пятёрку замкнул Geely Monjaro, а седьмым стал Haval M6.

Эксперты отмечают, что китайские кроссоверы выигрывают за счёт богатого оснащения, современной электроники и доступной цены. В то время как российские модели берут узнаваемостью, хорошими внедорожными характеристиками и дешевым обслуживанием, но пока уступают по технологичности.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.



SUV ([es-yu-vi], акроним от англ. sport utility vehicle, — «спортивно-утилитарный автомобиль») — тип автомобиля, происходящий изначально из класса внедорожников, но используемый в подавляющем большинстве случаев в городах и на асфальтированной дороге.

