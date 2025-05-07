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ТОП-6 самых работящих легковушек СССР

2:34
Авто

В СССР машина была не просто средством передвижения — она часто была и грузовиком, и дачным шаттлом, и свадебным кортежем, и даже кроватью в дороге.

Ваз 2101
Фото: commons.wikimedia.org by Sergey Korovkin 84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2101

Особенно ценились "работяги” — выносливые, неприхотливые и честные легковушки. Вспомним шестерку лучших.

1. ВАЗ-2101 "Копейка"
Годы выпуска: с 1970 года
Чем хороша:
Простой, как кирпич, но вечный. Надёжен, легко чинится, ездит даже на трёх цилиндрах. Для деревни — мечта.
Факт: многие "Копейки" до сих пор на ходу — 50 лет спустя!

2. Москвич-412
Годы выпуска: с 1967 года
Чем хорош:
Мотор — живучий. Подвеска — вечная. В багажник влезали мешки с картошкой, а на крыше — корова (если сильно надо).
Факт: экспортировался даже в Англию и Финляндию!

3. ВАЗ-2106 "Шестёрка"
Годы выпуска: с 1976 года
Чем хороша:
Комфортнее "Копейки", но такая же простая в обслуживании. Годы прошли, а на ней до сих пор ездят на рыбалку и в гараж.
Факт: была любимицей таксистов в 80-х.

4. ИЖ Комби (ИЖ-2125)
Годы выпуска: с 1973 года
Чем хорош:
Первый советский лифтбэк! Можно и в город, и в деревню, и с тёщей на рынок.
Факт: имел неофициальное прозвище "Сарай" — за простор и грузоподъёмность.

5. Волга ГАЗ-24
Годы выпуска: с 1968 года
Чем хороша:
Уверенная, мощная и вечная. На ней ездили врачи, партийные, милиция и дальнобойщики.
Факт: её мотор можно было починить, имея гаечный ключ и терпение.

6. Запорожец ЗАЗ-968М
Годы выпуска: с 1979 года
Чем хорош:
Маленький, юркий, проходил там, где внедорожники буксовали. Идеален для деревни и гор.
Факт: крестьяне называли его "ушастым" и иногда возили на нём поросёнка в салоне.

Эти машины не были роскошными или быстрыми, но они везли — картошку, стройматериалы, семьи, судьбы. И делали это честно, без наворотов и выпендрёжа. Настоящие работяги на четырёх колёсах.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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