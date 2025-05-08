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Патруль спрятался в кустах — у тебя появляется законный способ не останавливаться

2:10
Авто

Вид патрульной машины на обочине заставляет многих водителей напрячься — а вдруг сейчас дадут сигнал на остановку? Но важно знать: в некоторых случаях вы имеете полное право не останавливаться.

Автомобиль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль ДПС

Работа инспекторов ГИБДД чётко регламентирована. Согласно пункту 63 нового регламента, патрульная машина должна быть хорошо заметна. Прятать её в кустах, за сугробами или поворотами запрещено. Если вы не заметили скрытый экипаж, а вас пытаются остановить — это нарушение.

Что делать? Если у вас есть видеорегистратор, продолжайте движение, но сразу свяжитесь с дежурной частью. Объясните ситуацию: машину было не видно, у вас есть запись. Это важно - ваша реакция будет считаться законной, а действия инспектора могут быть оспорены.

Есть нюанс: если патруль скрыт не специально — например, просто за поворотом — останавливаться нужно. Особенно в местах с повышенным риском: на трассе, в тумане, на спуске.

Ночью — свои правила. Инспектор обязан быть в светоотражающем жилете, использовать жезл и включить проблесковый маячок. Если ничего этого нет — вы имеете право не останавливаться. Ночное время — не повод действовать наугад. Без нужных сигналов требования инспектора не считаются законными.

Есть и крайние случаи. Например, если вы видите реальную угрозу: машину, летящую вам в лоб, или дикое животное на дороге. В такой ситуации отказ от остановки оправдан — безопасность важнее. Позже, когда станет безопасно, остановитесь дальше по дороге и объясните инспектору ситуацию.

Раньше инспекторы могли останавливать только на стационарных постах и лишь днём. Теперь - в любое время и в любом месте. Но даже в таких условиях вы не обязаны открывать дверь или глушить мотор. Достаточно приоткрыть окно, убедиться, что с вами разговаривают законно, и быть готовым уехать, если поведение инспектора вызывает подозрение.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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