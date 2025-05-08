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Попал в автоподставу? Эта фраза заставит мошенников исчезнуть

1:14
Авто

Автоподставы по-прежнему актуальны, особенно в больших городах. На дороге вы можете столкнуться с хорошо отлаженной схемой: старый, но ухоженный Mercedes или BMW вдруг оказывается перед вами, и — якобы случайное столкновение. Водитель с напускной тревогой оценивает "ущерб" и тут же требует деньги.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Главное в такой ситуации - не паниковать. Всё, что от вас требуется: наличие действующего полиса ОСАГО или КАСКО. Это не формальность, а реальный щит. Даже если вы действительно задели машину, страховая компания покроет ущерб, а мошенникам останется только уехать ни с чем.

Но главный козырь — фраза: "Вызываем ГАИ и оформляем ДТП официально". Как только вы её произнесли, спектакль тут же сворачивается. Мошенники не хотят связываться с полицией, им нужны быстрые деньги, а не протоколы и разбирательства.

По словам представителей ГАИ, это универсальный способ избежать аферы. Юридические процедуры — то, чего боится любой "актёр" на дороге. И если вы уверены в себе и не ведётесь на провокацию, аферисты исчезают так же быстро, как и появились.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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