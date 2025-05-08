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Телефон останется при тебе, но не в любой ситуации — когда инспектор ГАИ может его взять

2:01
Авто

Обновлённый приказ МВД № 264 полностью сменил устаревший регламент и внёс важные изменения в порядок взаимодействия автоинспектора с водителем. Новые правила действуют уже сейчас — и о них должен знать каждый автомобилист.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Главное новшество - теперь инспектор не имеет права изымать у водителя мобильный телефон, деньги, документы и другие ценные вещи. Более того, сотрудник ГАИ больше не может пользоваться вашим телефоном, даже "просто позвонить". Исключение — экстренные ситуации. Это сделано, чтобы исключить "серые" схемы со "звонками нужным людям" и сделать контакт с ГАИ максимально прозрачным.

Раньше для остановки машины инспектор был обязан предъявить бумагу, подтверждающую спецмероприятие или рейд. Теперь это в прошлом. Остановить могут и без бумаг, а если водитель хочет их увидеть — придётся самому обратиться в подразделение ГАИ.

Появилось и новое правило: если в аварии есть пострадавшие, инспектор обязан сообщить родственникам, куда их доставили. Это помогает избежать паники и сэкономить драгоценное время.

Особое внимание теперь уделяется техническому состоянию автомобиля. Ранее эксплуатацию запрещали только при критических неисправностях — например, отказ тормозов. Сейчас запрет на движение может быть выдан даже при "некритичных" поломках. Главное, чтобы место принудительной остановки не создавало угрозу остальным участникам движения.

А если инспектор считает, что водитель пьян или не может подтвердить право на управление авто, он вправе потребовать покинуть салон. Отказ — это уже неподчинение, с возможным составлением протокола по статье 19.3 КоАП. Общение с ГАИ стало строже, но и честнее. Новые правила усиливают контроль, но и убирают лазейки для давления и манипуляций.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Министерство внутренних дел Российской Федерации (сокращённо МВД России (официально), МВД РФ) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере миграции, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в сфере внутренних дел.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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