Ты ездишь аккуратно, а цилиндры уже повреждены — в чём подвох современных двигателей

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Задиры в цилиндрах - это повреждения, возникающие в точках максимального контакта поршня и стенок цилиндра. Они могут развиваться незаметно, но со временем приводят к серьёзным поломкам и сокращают ресурс двигателя.

Фото: magic-booster .fr/collections/booster-batterie by Magic Booster, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Работа с двигателем автомобиля

Раньше такие проблемы были редкостью. Двигатели, выпущенные в 80-90-х, отличались простотой и надёжностью. Сегодня же даже автомобили известных марок вроде Nissan или Kia сталкиваются с износом поршневой уже через 100-150 тысяч километров. Почему?

Всё упирается в требования экологии и экономии. Чтобы сделать моторы легче и чище, инженеры применяют облегчённые поршни с укороченными юбками и тонкостенные алюминиевые блоки. Это улучшает динамику и снижает расход топлива, но уменьшает запас прочности.

Чтобы избежать перекоса поршня, уменьшают зазор между ним и цилиндром. Но стоит мотору перегреться — и расширившийся поршень начинает царапать стенки. Раньше эту проблему решали вставками, компенсирующими температурное расширение. Сейчас от них отказались ради снижения массы, и это делает двигатель уязвимым.

Дополнительный риск - система рециркуляции отработавших газов. Она возвращает часть выхлопа в камеру сгорания, снижая вредные выбросы. Но когда катализатор начинает разрушаться, микрочастицы керамики попадают в цилиндры. Получается абразив, который буквально шлифует стенки изнутри, ускоряя образование задиров.

На бумаге всё выглядит прогрессивно - экологично, экономично, технологично. Но в реальности это сокращает ресурс мотора и делает его менее выносливым. Для производителя — это расчёт, для владельца — риск.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

