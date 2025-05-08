Ты ездишь аккуратно, а цилиндры уже повреждены — в чём подвох современных двигателей

Задиры в цилиндрах - это повреждения, возникающие в точках максимального контакта поршня и стенок цилиндра. Они могут развиваться незаметно, но со временем приводят к серьёзным поломкам и сокращают ресурс двигателя.
Раньше такие проблемы были редкостью. Двигатели, выпущенные в 80-90-х, отличались простотой и надёжностью. Сегодня же даже автомобили известных марок вроде Nissan или Kia сталкиваются с износом поршневой уже через 100-150 тысяч километров. Почему?
Всё упирается в требования экологии и экономии. Чтобы сделать моторы легче и чище, инженеры применяют облегчённые поршни с укороченными юбками и тонкостенные алюминиевые блоки. Это улучшает динамику и снижает расход топлива, но уменьшает запас прочности.
Чтобы избежать перекоса поршня, уменьшают зазор между ним и цилиндром. Но стоит мотору перегреться — и расширившийся поршень начинает царапать стенки. Раньше эту проблему решали вставками, компенсирующими температурное расширение. Сейчас от них отказались ради снижения массы, и это делает двигатель уязвимым.
Дополнительный риск - система рециркуляции отработавших газов. Она возвращает часть выхлопа в камеру сгорания, снижая вредные выбросы. Но когда катализатор начинает разрушаться, микрочастицы керамики попадают в цилиндры. Получается абразив, который буквально шлифует стенки изнутри, ускоряя образование задиров.
На бумаге всё выглядит прогрессивно - экологично, экономично, технологично. Но в реальности это сокращает ресурс мотора и делает его менее выносливым. Для производителя — это расчёт, для владельца — риск.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Четыре простых упражнения, которые займут всего пару минут утром и вечером — и помогут подтянуть живот уже через месяц. Но есть один нюанс.