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Классические автоматы исчезают с конвейеров — причина удивит даже опытных водителей

1:54
Авто

Гидромеханические автоматы долгое время считались символом надёжности. Они не требовали особого ухода, служили годами и спокойно переносили тяжёлые условия. Но времена меняются — на смену старым АКПП приходят роботы и вариаторы.

автоматическая коробка передач
Фото: Wikipedia by The Car Spy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автоматическая коробка передач

Когда-то автоматы были технологическим прорывом. В середине прошлого века машины с гидротрансформатором начали завоёвывать рынок, а к 1980-м стали стандартом у большинства иномарок. В начале 2000-х автоматы вообще считались эталоном, особенно на фоне новых, но ненадёжных тогда роботизированных коробок и вариаторов. Те работали с задержками, часто ломались, и водители предпочитали проверенную классику.

Но технологии не стоят на месте. Современные роботы и вариаторы уже не те, что раньше. Они стали надёжнее, быстрее и экономичнее. И теперь производители массово ставят их даже на бюджетные модели. Почему?

Во-первых, они дешевле в производстве. Это снижает цену машины и увеличивает прибыль автоконцерна. Во-вторых, они помогают экономить топливо, что делает авто "зелёнее" — важный аргумент в эпоху экологических стандартов.

Есть ещё и финансовый расчёт: автоматы служат дольше и требуют меньше обслуживания, а значит, невыгодны в долгосрочной перспективе для автопроизводителей. Роботы же нуждаются в регулярной замене сцеплений - это дорогая процедура, которая позволяет сервисам зарабатывать.

Да, автомат всё ещё остаётся синонимом надёжности. Но рынок диктует свои правила. Роботы и вариаторы постепенно вытесняют ветеранов — не потому, что они лучше, а потому что они удобнее для всех, кто стоит по другую сторону капота.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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