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Всё шло по плану, пока пусковой ток не подвёл — что забывают проверить водители в новых аккумуляторах

2:00
Авто

Аккумулятор - сердце автомобильной электросистемы, особенно в морозы. От его надёжности зависит, заведётся ли машина в нужный момент. Но не каждая батарея одинаково хороша, и за внешне схожими корпусами могут скрываться серьёзные различия.

Автомобильный аккумулятор
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильный аккумулятор

Производители нередко экономят на материалах - уменьшают содержание свинца в пластинах, заменяют металл пластиком. В итоге такие аккумуляторы хуже держат заряд, быстрее изнашиваются и могут подвести в самую холодную ночь. А ведь достаточно просто взглянуть на характеристики и отзывы, чтобы избежать ошибки.

Некоторые модели по-прежнему требуют долива дистиллированной воды. Их легко распознать по маркировкам N или L. Если пропустить обслуживание, электролит выкипает, и батарея умирает. Гораздо удобнее современные VL или VRLA (SLA) — они почти не требуют внимания. А модели CMF и вовсе герметичны: заливай — и забудь. Правда, их уже не восстановишь при износе, придётся покупать новые.

Особое внимание - пусковому току. Это ключевой показатель зимой: он должен в 10 раз превышать ёмкость. Для 60 Ач — минимум 600 А (по стандарту EN). Если на корпусе указан стандарт SAE — прибавьте 10% к значению. Слишком низкий пусковой ток (например, 450 А для той же 60 Ач) — верный путь к быстрой потере мощности.

Проверяйте аккумулятор сразу. В магазине — мультиметром, онлайн — при получении. Напряжение должно быть не ниже 12,5 В. Ниже? Есть риск, что началась сульфатация. Лучше отказаться — такая батарея может не оправдать ожиданий.

Правильный аккумулятор - это уверенный запуск в любой мороз и минимум забот. Главное — не экономить на качестве и не торопиться с выбором.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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