Новый хозяин молчит, а штрафы капают: что делать, чтобы спасти себя

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1:56
Авто

Продажа подержанного автомобиля может обернуться настоящей головной болью, особенно если покупатель не спешит с оформлением документов в МРЭО. Сделка вроде бы завершена, но пока машина числится на вас, вся ответственность — тоже на вас.

ГИБДД
Фото: commons.wikimedia.org by Semenov.m7, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ГИБДД

Нарушения ПДД, штрафы, налоги, а в редких случаях - даже участие авто в преступлении могут лечь на плечи бывшего владельца. И всё из-за того, что новый собственник не зарегистрировал машину в установленный 10-дневный срок. По закону ему грозит штраф, но на практике этим часто пренебрегают: дату в договоре легко подделать, а подпись — имитировать. Некоторые перекупщики годами используют этот лазейку, переписывая авто каждые 10 дней.

Пока регистрация не изменена, все письма счастья от ГИБДД летят к вам. Доказывать, что вы уже не владелец, можно, но процесс долгий, изматывающий и не всегда успешный. Налоги тоже продолжают капать, особенно ощутимо — на мощные машины. Узнать об этом можно спустя год, получив уведомление от налоговой.

Контроль над ситуацией всё же возможен. Достаточно зайти на сайт ГИБДД и проверить статус автомобиля по VIN-номеру. Информация обновляется быстро, и вы всегда в курсе, что происходит с машиной.

Если 10 дней прошли, а регистрация не изменилась — не тяните. Свяжитесь с покупателем: возможно, он просто забыл. Но если игнорирует — лучше не ждать беды. Через "Госуслуги" можно самостоятельно снять автомобиль с учёта, приложив договор купли-продажи. Это избавит от будущих проблем. Если сервис недоступен — путь один: лично в МРЭО.

Простая невнимательность может обернуться большим стрессом. Лучше подстраховаться заранее, чем разгребать последствия чужой безответственности.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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