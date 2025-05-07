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Алкотестер показал алкоголь, но водитель остался с правами — как это возможно

1:46
Авто

Лишение водительских прав остаётся одним из главных страхов для водителей. Особенно тревожит перспектива проверки на алкоголь — многие уверены, что алкотестер может подвести или даже стать причиной незаслуженного наказания. Но на деле всё не так однозначно.

Руки с пивными бутылками на закате
Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Руки с пивными бутылками на закате

Даже если прибор показывает наличие алкоголя, это ещё не повод отбирать права. Инспектор может действовать двумя способами: провести проверку прямо на месте или отправить водителя на медицинское освидетельствование. И здесь многое зависит от нюансов.

Некоторые водители думают, что отказываться от проверки нельзя. На самом деле, можно — просто сказать "нет", без штрафов и последствий. Более того, если вы не дали согласия, а алкотестер что-то показал, эти данные не имеют юридической силы.

На первый взгляд, проверка на месте — это риск. Но если водитель трезв, такой способ может быть удобным и для него. Не нужно ехать в больницу, ждать, проходить двойную проверку — достаточно нескольких минут на месте. Всё быстро и прозрачно.

Часто водители автоматически требуют направление в медучреждение, думая, что полицейский с алкотестером — это приговор. Но это не так. Вся процедура строго регламентирована: если прибор показывает выше 0,16 мг/л, инспектор обязан спросить, согласен ли водитель с результатом. Несогласие фиксируется документально, и только потом — медосвидетельствование.

Главное — помнить: сам по себе алкотестер не может лишить вас прав. Закон на вашей стороне, особенно если вы действуете спокойно и грамотно.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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