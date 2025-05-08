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Почему машина не заводится: главные ошибки водителей

2:20
Авто

Каждому автовладельцу рано или поздно приходится столкнуться с ситуацией, когда двигатель вдруг отказывается запускаться. Особенно часто это случается с возрастными автомобилями, но и у машин поновее порой возникают те же проблемы. Эксперты выделяют несколько причин, которые встречаются чаще остальных и должны проверяться в первую очередь.

ВАЗ-2131 инжекторный двигатель
Фото: commons.wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ВАЗ-2131 инжекторный двигатель

1. Сел аккумулятор

Наиболее частый и банальный повод — разряженный аккумулятор. Узнать это легко: при попытке завести мотор слышны характерные частые щелчки, а приборная панель моргает или вообще не включается. В этом случае есть два варианта: либо подзарядить аккумулятор, либо "прикурить" от другого авто. Если это происходит регулярно, стоит подумать о замене батареи.

2. Нет топлива

Да, звучит просто, но удивительно часто водители забывают проверить уровень топлива. Иногда датчик может показывать некорректные данные, особенно на старых автомобилях. Поэтому, если машина отказывается заводиться — загляните в бак, прежде чем разбирать полмашины.

3. Проблемы с системой зажигания

Если топливо и заряд есть, но двигатель всё равно не заводится, стоит проверить систему зажигания. Начните со свечей — нагар или повреждение могут помешать искре. Далее осмотрите катушки зажигания и высоковольтные провода. А если при повороте ключа мотор вообще не пытается "крутиться", возможна проблема со стартером.

4. Забит топливный фильтр или неисправен насос

Если топливо не поступает в достаточном объеме, мотор просто не сможет запуститься. Причиной может быть засоренный топливный фильтр или неисправность бензонасоса. В таком случае нужно измерить давление в топливной системе — это подскажет, где искать корень проблемы.

5. Вышел из строя датчик положения коленвала

Этот элемент играет критически важную роль в работе двигателя. Если датчик сломался, электронный блок управления не позволит мотору запуститься вообще — просто отключит зажигание. Для точной диагностики в этом случае потребуется специализированное оборудование.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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