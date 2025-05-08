Подержанная Mazda 3: что важно знать перед покупкой

Третье поколение Mazda 3 (2013-2017) не имеет крупных дефектов и остается хорошим выбором на рынке подержанных автомобилей. Двигатели этой модели заслуживают доверия, что является отличной новостью для потенциальных покупателей.
Однако, как и у любой другой машины, здесь есть свои подводные камни. Например, стоит обратить внимание на автомобили с дизельным двигателем 1.5 D, выпущенные в период с 2015 по 2017 год. В этом случае могут потребоваться дополнительные работы: перепрограммирование блока управления и удаление остатков масла из коллектора, которое могло попасть в камеру сгорания и фильтр.
Еще одна распространенная проблема — электроника, особенно в автомобилях, произведенных до 2016 года. Системы мультимедиа в таких моделях часто выключаются сами по себе или перестают реагировать на команды, могут возникать проблемы с Bluetooth-соединением и потерей настроек радио и климат-контроля. Некоторые владельцы также сталкиваются с ложными сигналами о низком давлении в шинах и неработающими электрическими зеркалами заднего вида. Перепрограммирование блоков управления обычно решает эти проблемы.
Нельзя не отметить еще одну распространенную жалобу — слабость кузова, особенно у машин с открытыми участками, где краска может легко отслаиваться.
2013 год: Mazda 3 дебютирует с двумя бензиновыми двигателями: 1.5 (101 л. с.) и 2.0 (165 л. с.). Также есть дизель 2.2 (150 л. с.), доступный с автоматом. Базовая версия включает ручной кондиционер и легкосплавные диски, а более дорогие комплектации предлагают противотуманные фары и обогреваемые зеркала.
2015 год: Модели переходят на стандарты Евро-6. Версия Evolve теперь включает навигацию, а Exceed — систему контроля слепых зон.
2016 год: Рестайлинг, новый двигатель 1.5 D с мощностью 105 л. с., появление новых опций для версий Evolve и Exceed.
2017 год: В линейке появляется 2.0-литровый двигатель мощностью 120 л. с.
Бензиновый 1.5 с мощностью 101 л. с. — хороший выбор для тех, кто ищет плавный ход и экономию топлива (в среднем 6.8 л/100 км).
Дизель 1.5 D мощностью 105 л. с. — маневренный и с низким расходом топлива (5.2 л/100 км в реальных условиях).
Дизель 2.2 мощностью 150 л. с. — мощный и с отличной тягой, потребляет всего 4.1 л/100 км.
Надежные коробки передач и просторный салон.
Хорошее оснащение даже в базовых версиях.
Отличный контроль и высокая точность в управлении.
Мало места для багажа и высокий порог загрузки.
Слишком быстрый рост тормозного пути при интенсивном использовании.
Некоторые детали в интерьере не такие точные.
После выпуска нового поколения в 2018 году цены на автомобили этого поколения снизились. Самыми распространенными являются модели с дизельными двигателями объемом 1.5 л. Бензиновые двигатели объемом 1.5 л встречаются реже, но все еще востребованы. Автомобили с хорошей комплектацией раскупаются быстро, но их можно найти без труда.
Mazda 3 (яп. アクセラ) — компактный автомобиль, производимый Mazda Motor Corporation в Японии.
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