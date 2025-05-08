Надвигается кризис автопрома в Европе: Stellantis и Renault предупреждают жителей ЕС

Генеральные директора двух крупнейших автоконцернов Европы призывают к пересмотру экологических стандартов, чтобы предотвратить кризис на автомобильном рынке.
Генеральные директора Stellantis Джон Элканн и Renault Лука де Мео дали совместное интервью французской газете Le Figaro, в котором предупредили о надвигающемся кризисе на европейском автомобильном рынке. По их мнению, жесткие экологические требования ЕС делают производство массовых и дешевых автомобилей экономически невыгодным, что может привести к сокращению или даже исчезновению сегмента доступных автомобилей.
Жесткие экологические стандарты, направленные на снижение выбросов, ставят под угрозу не только доступность новых автомобилей для обычных потребителей, но и выживание всей отрасли в Европе. В условиях снижения спроса и роста цен даже на автомобили начального уровня рынок может значительно сократиться или превратиться в нишевый.
По данным Stellantis и Renault, продажи новых автомобилей в Европе в 2024 году составят 15 миллионов единиц (включая Великобританию), что соответствует уровню 2019 года. Однако в 2019 году этот показатель был 18 миллионов. Основной причиной этого, по мнению руководителей двух концернов, является политика ЕС, которая заставляет автопроизводителей отказаться от двигателей внутреннего сгорания и переходить на электрические автомобили, игнорируя реальный спрос и возможности среднего покупателя.
Особое беспокойство вызывает тот факт, что цены на даже самые компактные автомобили значительно возросли. Это делает невозможным производство действительно дешевых машин. Лука де Мео привел пример: хэтчбек Renault 5 EV должен соответствовать тем же стандартам безопасности, что и полноразмерный седан премиум-класса.
"Как можно требовать от автомобиля длиной 3,8 метра тех же характеристик, что и от автомобиля длиной 5,5 метра?" — заявил де Мео.
Он также поддержал мнение Джона Элканна, который подчеркнул абсурдность требований к системам безопасности для небольших городских автомобилей, которые редко используются за пределами города.
Генеральные директора Stellantis и Renault призвали Еврокомиссию пересмотреть свои подходы к регулированию и учитывать не только уровень выбросов во время движения, но и жизненный цикл автомобиля. Они предложили ввести дифференцированные правила для компактных и массовых моделей, чтобы восстановить экономическую целесообразность их производства.
Элканн отметил, что 2025 год станет переломным для рынка: китайский рынок уже догоняет и готов обогнать совокупные продажи Европы и США. Если ЕС не изменит свою стратегию, то он рискует потерять статус мирового игрока и превратиться в потребителя, а не в производителя автомобилей.
Stellantis North America — североамериканское подразделение Stellantis, международной автомобилестроительной компании.
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