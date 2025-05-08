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Надвигается кризис автопрома в Европе: Stellantis и Renault предупреждают жителей ЕС

3:20
Авто

Генеральные директора двух крупнейших автоконцернов Европы призывают к пересмотру экологических стандартов, чтобы предотвратить кризис на автомобильном рынке.

Пустой кошелёк
Фото: Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пустой кошелёк

Экологические стандарты могут уничтожить массовый рынок

Генеральные директора Stellantis Джон Элканн и Renault Лука де Мео дали совместное интервью французской газете Le Figaro, в котором предупредили о надвигающемся кризисе на европейском автомобильном рынке. По их мнению, жесткие экологические требования ЕС делают производство массовых и дешевых автомобилей экономически невыгодным, что может привести к сокращению или даже исчезновению сегмента доступных автомобилей.

Кризис доступности

Жесткие экологические стандарты, направленные на снижение выбросов, ставят под угрозу не только доступность новых автомобилей для обычных потребителей, но и выживание всей отрасли в Европе. В условиях снижения спроса и роста цен даже на автомобили начального уровня рынок может значительно сократиться или превратиться в нишевый.

По данным Stellantis и Renault, продажи новых автомобилей в Европе в 2024 году составят 15 миллионов единиц (включая Великобританию), что соответствует уровню 2019 года. Однако в 2019 году этот показатель был 18 миллионов. Основной причиной этого, по мнению руководителей двух концернов, является политика ЕС, которая заставляет автопроизводителей отказаться от двигателей внутреннего сгорания и переходить на электрические автомобили, игнорируя реальный спрос и возможности среднего покупателя.

Ужесточение стандартов безопасности

Особое беспокойство вызывает тот факт, что цены на даже самые компактные автомобили значительно возросли. Это делает невозможным производство действительно дешевых машин. Лука де Мео привел пример: хэтчбек Renault 5 EV должен соответствовать тем же стандартам безопасности, что и полноразмерный седан премиум-класса.

"Как можно требовать от автомобиля длиной 3,8 метра тех же характеристик, что и от автомобиля длиной 5,5 метра?" — заявил де Мео.

Он также поддержал мнение Джона Элканна, который подчеркнул абсурдность требований к системам безопасности для небольших городских автомобилей, которые редко используются за пределами города.

Предложения по пересмотру стандартов

Генеральные директора Stellantis и Renault призвали Еврокомиссию пересмотреть свои подходы к регулированию и учитывать не только уровень выбросов во время движения, но и жизненный цикл автомобиля. Они предложили ввести дифференцированные правила для компактных и массовых моделей, чтобы восстановить экономическую целесообразность их производства.

Взгляд на мировой рынок

Элканн отметил, что 2025 год станет переломным для рынка: китайский рынок уже догоняет и готов обогнать совокупные продажи Европы и США. Если ЕС не изменит свою стратегию, то он рискует потерять статус мирового игрока и превратиться в потребителя, а не в производителя автомобилей.

Уточнения

Stellantis North America — североамериканское подразделение Stellantis, международной автомобилестроительной компании. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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