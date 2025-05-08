Самый преданный фанат: англичанин за 30 лет купил 26 автомобилей Subaru

65-летний Билл Нанн из Лондона стал самым преданным британским клиентом Subaru. Он не просто покупает автомобили этой марки — он уже приобрёл 26 автомобилей Subaru за последние три десятилетия. Это невероятное достижение, особенно учитывая, что японский бренд занимает всего лишь 34-е место по продажам в Великобритании, с долей всего 0,12% от всех регистраций новых автомобилей в прошлом году.
Его история с Subaru началась в 1995 году, когда он приобрёл свой первый автомобиль — Legacy Estate. В этот период Subaru только начинала привлекать внимание любителей ралли, после того как легендарный гонщик Колин Макрей выиграл свой единственный титул в чемпионате мира по ралли на модели Impreza.
С тех пор Билл приобрёл практически все популярные модели Subaru, и на протяжении всех этих лет не разочаровался в выборе. Несмотря на то, что Subaru занимает скромное место на рынке, бренд зарекомендовал себя как производитель надёжных и практичных автомобилей. Особенно это проявляется в модели Forester, которая стала любимой моделью Нанна. Он владел различными версиями — от моделей 1990-х годов до турбированных вариантов начала 2000-х.
Недавно, в апреле 2025 года, Билл приобрёл свой 26-й Subaru — это новый Forester 2025 года с шестым поколением в спецификации Field.
Несмотря на свою преданность марке, Subaru сталкивается с проблемами на британском рынке. В 2024 году было зарегистрировано всего 2419 автомобилей Subaru в Великобритании. Для сравнения, Volkswagen занял первое место с 166 304 проданными автомобилями, что в 69 раз больше, чем Subaru. Даже китайский производитель Omoda, который начал свою деятельность в Великобритании только в августе 2024 года, сумел продать больше автомобилей (3629 единиц) за всего пять месяцев, чем Subaru за весь год.
Тем не менее, несмотря на такие цифры, Билл не собирается останавливаться. Он продолжает верить в Subaru и говорит, что автомобили марки стали более современными, производительными и просторными, но основные ценности бренда остались неизменными. В своих словах о любимом Forester он отметил:
"Subaru — просто великолепные автомобили: на них всегда приятно ездить, они комфортные, надежные и безопасные. За 30 лет вождения, насчитывающего сотни тысяч километров как по работе, так и по личным делам, в любых условиях, Subaru ни разу меня не подводил."
Не менее важным фактором для Нанна является отношение дилера. Он остаётся лоялен не только к марке, но и к местному дилеру Adams Brothers, с которым он работает уже много лет. С его слов, дилер всегда оказывал высочайший уровень сервиса, что также сыграло роль в его долговременной привязанности к бренду.
Теперь, когда Билл забрал свой 26-й автомобиль Subaru, он уже уверенно заявил, что в ближайшем будущем снова вернется за 27-й. Вряд ли можно найти лучшую рекламу для бренда, чем история его долговременного клиента, который купил 26 автомобилей, продолжая верить в их надежность и качество.
Subaru (яп. スバル) — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation.
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