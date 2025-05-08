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Самый преданный фанат: англичанин за 30 лет купил 26 автомобилей Subaru

3:54
Авто

65-летний Билл Нанн из Лондона стал самым преданным британским клиентом Subaru. Он не просто покупает автомобили этой марки — он уже приобрёл 26 автомобилей Subaru за последние три десятилетия. Это невероятное достижение, особенно учитывая, что японский бренд занимает всего лишь 34-е место по продажам в Великобритании, с долей всего 0,12% от всех регистраций новых автомобилей в прошлом году.

Subaru XV
Фото: Wikipedia by Overlaet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Subaru XV

Его история с Subaru началась в 1995 году, когда он приобрёл свой первый автомобиль — Legacy Estate. В этот период Subaru только начинала привлекать внимание любителей ралли, после того как легендарный гонщик Колин Макрей выиграл свой единственный титул в чемпионате мира по ралли на модели Impreza.

Секрет успеха: комфорт и надёжность

С тех пор Билл приобрёл практически все популярные модели Subaru, и на протяжении всех этих лет не разочаровался в выборе. Несмотря на то, что Subaru занимает скромное место на рынке, бренд зарекомендовал себя как производитель надёжных и практичных автомобилей. Особенно это проявляется в модели Forester, которая стала любимой моделью Нанна. Он владел различными версиями — от моделей 1990-х годов до турбированных вариантов начала 2000-х.

Недавно, в апреле 2025 года, Билл приобрёл свой 26-й Subaru — это новый Forester 2025 года с шестым поколением в спецификации Field.

Проблемы с популярностью марки в Великобритании

Несмотря на свою преданность марке, Subaru сталкивается с проблемами на британском рынке. В 2024 году было зарегистрировано всего 2419 автомобилей Subaru в Великобритании. Для сравнения, Volkswagen занял первое место с 166 304 проданными автомобилями, что в 69 раз больше, чем Subaru. Даже китайский производитель Omoda, который начал свою деятельность в Великобритании только в августе 2024 года, сумел продать больше автомобилей (3629 единиц) за всего пять месяцев, чем Subaru за весь год.

Subaru и "новый" Forester

Тем не менее, несмотря на такие цифры, Билл не собирается останавливаться. Он продолжает верить в Subaru и говорит, что автомобили марки стали более современными, производительными и просторными, но основные ценности бренда остались неизменными. В своих словах о любимом Forester он отметил:

"Subaru — просто великолепные автомобили: на них всегда приятно ездить, они комфортные, надежные и безопасные. За 30 лет вождения, насчитывающего сотни тысяч километров как по работе, так и по личным делам, в любых условиях, Subaru ни разу меня не подводил."

Привязанность к дилеру

Не менее важным фактором для Нанна является отношение дилера. Он остаётся лоялен не только к марке, но и к местному дилеру Adams Brothers, с которым он работает уже много лет. С его слов, дилер всегда оказывал высочайший уровень сервиса, что также сыграло роль в его долговременной привязанности к бренду.

Лояльность, которая вдохновляет

Теперь, когда Билл забрал свой 26-й автомобиль Subaru, он уже уверенно заявил, что в ближайшем будущем снова вернется за 27-й. Вряд ли можно найти лучшую рекламу для бренда, чем история его долговременного клиента, который купил 26 автомобилей, продолжая верить в их надежность и качество.

Уточнения

Subaru (яп. スバル) — автомобилестроительный бренд, принадлежит компании Subaru Corporation.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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