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Тайна долговечности двигателя раскрыта: как правильный выбор масла может спасти вас от ремонта

1:44
Авто

Подходящее масло может защитить двигатель и продлить его срок службы, даже если топливо не самого высокого качества.

Моторное масло
Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Моторное масло

Как выбрать масло при сомнениях в качестве топлива

  • Полусинтетические масла: Эти масла сочетают в себе преимущества как минеральных, так и синтетических масел, обеспечивая хорошую защиту двигателя при более низкой цене.

  • Масла с добавками против износа: Некоторые масла содержат специальные добавки, которые уменьшают износ двигателя, особенно если используется топливо низкого качества.

  • Масла с высокой стабильностью при высоких температурах: Эти масла сохраняют свои свойства даже при высоких температурах, что полезно при использовании топлива с переменным качеством.

Как проверить качество масла

Один из способов проверить качество масла — это капельный метод.
Нагрейте немного масла до рабочей температуры и капните каплю на белый лист бумаги. Через несколько часов наблюдайте результат:

  • Чистое пятно: Масло хорошего качества, без примесей.

  • Мутное или тёмное пятно: Масло загрязнено или утратило свои свойства.

Рекомендации:

  • Регулярная смена масла: Даже если качество топлива вызывает сомнения, регулярная замена масла важна для поддержания двигателя в хорошем состоянии.

  • Использование качественных масел: Выбирайте масла от известных производителей, которые соответствуют стандартам для вашего автомобиля.

  • Консультация со специалистом: Если вы не уверены в выборе масла, проконсультируйтесь с профессионалом или обратитесь к рекомендациям производителя вашего автомобиля.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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