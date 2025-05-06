Какие авто забирают все титулы на вторичном рынке: вам не покажется странным, что в топе снова Lada

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Автомобильный рынок с пробегом в России продолжает набирать обороты, несмотря на снижение объемов продаж по сравнению с прошлым годом. В апреле 2025 года в стране было продано 531 579 автомобилей с пробегом, что на 3% меньше, чем в прошлом году, но на 13% больше по сравнению с мартом. Интересно, что в марте продажи составили 470 961 автомобиль.

Фото: commons.wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Granta

Lada — безусловный лидер

На вторичном рынке продолжает царить марка Lada, что подтверждается цифрами за апрель: россияне купили 140,9 тысяч автомобилей этой марки с пробегом. Среди самых популярных моделей оказалась Lada Granta, с результатом в 14,1 тысячи проданных машин. На втором месте по популярности — Lada 2107, а на третьем — Kia Rio.

Вторичка: ТОП-10 самых продаваемых автомобилей

Вот список автомобилей, которые пользовались наибольшим спросом на вторичном рынке в апреле:

Lada Granta - 14,1 тыс. единиц. Lada 2107 - 13 тыс. Kia Rio - 10,7 тыс. Lada 2114 - 10,6 тыс. Hyundai Solaris - 10,5 тыс. Lada 4x4 "Нива" - 9,4 тыс. Lada Priora - 9,3 тыс. Ford Focus - 9,2 тыс. Lada Vesta - 8,9 тыс. Toyota Corolla - 6,9 тыс.

Тренды рынка: Не только Lada

Хотя Lada по-прежнему занимает лидирующие позиции, другие марки также не отстают. Например, на втором месте по объему продаж оказалась Toyota, с результатом 51,2 тысячи автомобилей. За ней следуют Kia и Hyundai с показателями 30 тысяч и 29 тысяч соответственно. Интересно, что Nissan замкнул пятерку лидеров с 22,8 тысячами машин.

Что будет дальше

С начала 2025 года в России было продано 1 861 282 автомобиля с пробегом, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, судя по текущим трендам, спрос на автомобили с пробегом в России, особенно на Lada, продолжает быть высоким.

Уточнения

LADA («Ла́да») — советская и российская марка автомобилей, производимых АО «АвтоВАЗ».

