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Второй уехал, а ты остался: что грозит при ДТП во дворе

2:52
Авто

Проехали всего пару метров от дома — и вот неприятность: кто-то поцарапал бампер или неудачно сдавал задним ходом. Многие водители теряются: "Это же не дорога, а двор — может, правила тут не действуют?" Увы, действуют. И если повести себя неправильно, можно лишиться не только времени, но и прав. Разбираем, что делать, если ДТП произошло на парковке или во дворе, по шагам — с комментариями юриста.

ДТП с участием двух автомобилей
Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ДТП с участием двух автомобилей

Парковка — это тоже дорога

Согласно ПДД (п.1.2), дворы, парковки и другие прилегающие территории входят в зону действия правил дорожного движения.

Значит, если случилось столкновение, вы обязаны:

  • остановиться;

  • включить аварийку;

  • выставить знак аварийной остановки (на парковке — минимум 15 метров).

Уезжать с места ДТП запрещено — даже если "вроде ничего страшного". Это нарушение (статья 12.27 КоАП РФ) может обернуться лишением прав до 1,5 лет или арестом до 15 суток.

Пострадавшие? Звоните 112

Если кто-то получил травмы — немедленно вызывайте скорую помощь. Оказывать первую помощь можно, но перемещать пострадавших без крайней необходимости не стоит. Безопаснее дождаться врачей.

Фото, видео, свидетели: фиксируйте всё

Даже при мелких повреждениях:

  • Сделайте фото положения машин, повреждений, дорожных знаков и освещения.

  • Запишите контакты свидетелей (если такие есть).

  • Уточните наличие камер наблюдения — на фасадах домов, магазинах, въездных арках.

Оформление ДТП: с ГИБДД или Европротокол

Европротокол подходит, если:

  • нет пострадавших;

  • сумма ущерба не превышает 400 000 рублей;

  • водители согласны друг с другом;

  • оба имеют действующий полис ОСАГО.

Важно: в бланке точно указать место (двор, парковка, адрес, ориентиры).

Если же:

  • есть разногласия;

  • кто-то не признаёт вину;

  • повреждения серьёзные;

  • или вторая сторона просто уехала 

нужно вызывать ГИБДД (102 или 112). Не подписывайте бланки "вслепую" и не соглашайтесь на вину без обсуждения.

Второй участник скрылся

  • Звоните в ГИБДД немедленно.

  • Фиксируйте всё на фото.

  • Ищите камеры наблюдения поблизости.

  • Машину можно убрать, только после полной фиксации всех обстоятельств.

Частная парковка — не исключение

Даже если ДТП случилось на территории ТЦ или ЖК, это не отменяет обязанностей водителя. Ошибки в оформлении могут привести к отказу в страховой выплате. Поэтому — действуйте по всем правилам.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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