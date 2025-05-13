Второй уехал, а ты остался: что грозит при ДТП во дворе

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Проехали всего пару метров от дома — и вот неприятность: кто-то поцарапал бампер или неудачно сдавал задним ходом. Многие водители теряются: "Это же не дорога, а двор — может, правила тут не действуют?" Увы, действуют. И если повести себя неправильно, можно лишиться не только времени, но и прав. Разбираем, что делать, если ДТП произошло на парковке или во дворе, по шагам — с комментариями юриста.

Фото: freepik.com by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ДТП с участием двух автомобилей

Парковка — это тоже дорога

Согласно ПДД (п.1.2), дворы, парковки и другие прилегающие территории входят в зону действия правил дорожного движения.

Значит, если случилось столкновение, вы обязаны:

остановиться;

включить аварийку;

выставить знак аварийной остановки (на парковке — минимум 15 метров).

Уезжать с места ДТП запрещено — даже если "вроде ничего страшного". Это нарушение (статья 12.27 КоАП РФ) может обернуться лишением прав до 1,5 лет или арестом до 15 суток.

Пострадавшие? Звоните 112

Если кто-то получил травмы — немедленно вызывайте скорую помощь. Оказывать первую помощь можно, но перемещать пострадавших без крайней необходимости не стоит. Безопаснее дождаться врачей.

Фото, видео, свидетели: фиксируйте всё

Даже при мелких повреждениях:

Сделайте фото положения машин, повреждений, дорожных знаков и освещения.

Запишите контакты свидетелей (если такие есть).

Уточните наличие камер наблюдения — на фасадах домов, магазинах, въездных арках.

Оформление ДТП: с ГИБДД или Европротокол

Европротокол подходит, если:

нет пострадавших;

сумма ущерба не превышает 400 000 рублей;

водители согласны друг с другом;

оба имеют действующий полис ОСАГО.

Важно: в бланке точно указать место (двор, парковка, адрес, ориентиры).

Если же:

есть разногласия;

кто-то не признаёт вину;

повреждения серьёзные;

или вторая сторона просто уехала

нужно вызывать ГИБДД (102 или 112). Не подписывайте бланки "вслепую" и не соглашайтесь на вину без обсуждения.

Второй участник скрылся

Звоните в ГИБДД немедленно.

Фиксируйте всё на фото.

Ищите камеры наблюдения поблизости.

Машину можно убрать, только после полной фиксации всех обстоятельств.

Частная парковка — не исключение

Даже если ДТП случилось на территории ТЦ или ЖК, это не отменяет обязанностей водителя. Ошибки в оформлении могут привести к отказу в страховой выплате. Поэтому — действуйте по всем правилам.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.

