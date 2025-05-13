Второй уехал, а ты остался: что грозит при ДТП во дворе

Проехали всего пару метров от дома — и вот неприятность: кто-то поцарапал бампер или неудачно сдавал задним ходом. Многие водители теряются: "Это же не дорога, а двор — может, правила тут не действуют?" Увы, действуют. И если повести себя неправильно, можно лишиться не только времени, но и прав. Разбираем, что делать, если ДТП произошло на парковке или во дворе, по шагам — с комментариями юриста.
Согласно ПДД (п.1.2), дворы, парковки и другие прилегающие территории входят в зону действия правил дорожного движения.
Значит, если случилось столкновение, вы обязаны:
остановиться;
включить аварийку;
выставить знак аварийной остановки (на парковке — минимум 15 метров).
Уезжать с места ДТП запрещено — даже если "вроде ничего страшного". Это нарушение (статья 12.27 КоАП РФ) может обернуться лишением прав до 1,5 лет или арестом до 15 суток.
Если кто-то получил травмы — немедленно вызывайте скорую помощь. Оказывать первую помощь можно, но перемещать пострадавших без крайней необходимости не стоит. Безопаснее дождаться врачей.
Даже при мелких повреждениях:
Сделайте фото положения машин, повреждений, дорожных знаков и освещения.
Запишите контакты свидетелей (если такие есть).
Уточните наличие камер наблюдения — на фасадах домов, магазинах, въездных арках.
Европротокол подходит, если:
нет пострадавших;
сумма ущерба не превышает 400 000 рублей;
водители согласны друг с другом;
оба имеют действующий полис ОСАГО.
Важно: в бланке точно указать место (двор, парковка, адрес, ориентиры).
Если же:
есть разногласия;
кто-то не признаёт вину;
повреждения серьёзные;
или вторая сторона просто уехала
нужно вызывать ГИБДД (102 или 112). Не подписывайте бланки "вслепую" и не соглашайтесь на вину без обсуждения.
Звоните в ГИБДД немедленно.
Фиксируйте всё на фото.
Ищите камеры наблюдения поблизости.
Машину можно убрать, только после полной фиксации всех обстоятельств.
Даже если ДТП случилось на территории ТЦ или ЖК, это не отменяет обязанностей водителя. Ошибки в оформлении могут привести к отказу в страховой выплате. Поэтому — действуйте по всем правилам.
Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
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