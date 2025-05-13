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Кольцо не прощает креатив: какой поворотник включать по правилам

2:15
Авто

Казалось бы, что может быть проще кольцевого перекрёстка? Въехал, поехал по кругу, съехал. Но именно здесь даже опытные водители начинают мигать в разные стороны, создавая хаос из сигнальных огней. Кто-то включает левый при въезде, кто-то — правый, кто-то вообще забывает о поворотниках. А между тем, правила давно всё расписали. Просто многие о них не знают или трактуют по-своему.

Кольцевой перекресток
Фото: commons.wikimedia.org by TarHeel4793, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кольцевой перекресток

Что такое кольцо по ПДД

Круговое движение — это не особая зона, а обычный перекрёсток с организованным движением по кругу. Он обозначается знаком 4.3 и регулируется теми же правилами, что и любой перекрёсток. Главное отличие — приоритет. Если нет дополнительных знаков, то автомобили, движущиеся по кольцу, считаются на главной дороге.

Какой поворотник включать при въезде

Согласно ПДД, при въезде на кольцо водитель обязан включить правый поворотник. Это связано с тем, что поворот на круг — это по сути правый манёвр. Левый поворотник тут неуместен: он дезориентирует водителей, уже находящихся на круге, и может спровоцировать аварийную ситуацию. Правильный сигнал помогает участникам движения понять, что вы въезжаете на круг, а не планируете резкий манёвр влево.

А если вы хотите поехать по кругу дальше

После того как передние колеса оказались на круге, вы становитесь его участником. Если вы меняете полосу движения — к примеру, смещаетесь ближе к центру круга — используйте левый поворотник. При подготовке к съезду, особенно если вы на внутренней полосе, необходимо заблаговременно включить правый и начать смещение к правому краю, чтобы съехать корректно и без помех.

Из какой полосы въезжать и как съезжать

Если перед кольцом есть дорожные знаки с рекомендациями по полосам — следуем им.

Если таких нет:

  • при съезде на первом съезде — въезжайте с правой полосы;

  • если планируете разворот или съезд на дальнем выезде — можно начать движение с левой или средней полосы, но обязательно съезжать только из крайней правой, если нет других указаний.

Уточнения

Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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