Кольцо не прощает креатив: какой поворотник включать по правилам

Казалось бы, что может быть проще кольцевого перекрёстка? Въехал, поехал по кругу, съехал. Но именно здесь даже опытные водители начинают мигать в разные стороны, создавая хаос из сигнальных огней. Кто-то включает левый при въезде, кто-то — правый, кто-то вообще забывает о поворотниках. А между тем, правила давно всё расписали. Просто многие о них не знают или трактуют по-своему.
Круговое движение — это не особая зона, а обычный перекрёсток с организованным движением по кругу. Он обозначается знаком 4.3 и регулируется теми же правилами, что и любой перекрёсток. Главное отличие — приоритет. Если нет дополнительных знаков, то автомобили, движущиеся по кольцу, считаются на главной дороге.
Согласно ПДД, при въезде на кольцо водитель обязан включить правый поворотник. Это связано с тем, что поворот на круг — это по сути правый манёвр. Левый поворотник тут неуместен: он дезориентирует водителей, уже находящихся на круге, и может спровоцировать аварийную ситуацию. Правильный сигнал помогает участникам движения понять, что вы въезжаете на круг, а не планируете резкий манёвр влево.
После того как передние колеса оказались на круге, вы становитесь его участником. Если вы меняете полосу движения — к примеру, смещаетесь ближе к центру круга — используйте левый поворотник. При подготовке к съезду, особенно если вы на внутренней полосе, необходимо заблаговременно включить правый и начать смещение к правому краю, чтобы съехать корректно и без помех.
Если перед кольцом есть дорожные знаки с рекомендациями по полосам — следуем им.
Если таких нет:
при съезде на первом съезде — въезжайте с правой полосы;
если планируете разворот или съезд на дальнем выезде — можно начать движение с левой или средней полосы, но обязательно съезжать только из крайней правой, если нет других указаний.
Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».
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