Это не магия — это Auto Hold: тормозит сам, отпускает сам

Пробки, светофоры, бесконечные "стоп и поехали" — звучит знакомо? Современные водители знают: утомление приходит не только от длинных маршрутов, но и от мелочей вроде постоянного удержания педали тормоза. А ведь есть функция, которая берёт эту рутину на себя. Имя ей — AUTO HOLD. И если вы до сих пор не используете эту кнопку, то, возможно, зря мучаете свою ногу.
AUTO HOLD — это электронная функция, которая после полной остановки удерживает автомобиль на месте без участия водителя.
Машина остановилась — ногу можно убрать с тормоза.
Светофор стал зелёным — нажали газ, машина поехала.
Всё это — без включения "паркинга" или ручника.
Система работает через электромеханический стояночный тормоз. Достаточно один раз нажать кнопку с надписью Auto Hold или значком "А" в круге — и она активна на все поездки.
Городские пробки. Больше не нужно давить тормоз каждой клеточкой ноги — машина не откатится.
Светофоры. Авто стоит сам, вы просто ждёте.
Наклонные дороги. Нет риска скатывания назад, особенно с АКПП.
Поездки с детьми или кофе в руке. Любая пауза — не повод для спазма икроножной мышцы.
Тут есть нюанс: при чересчур резком старте машина может дёрнуться. Так что лучше дозировать педаль. Это всё, что нужно помнить. В остальном — система надёжна, проста и не требует обслуживания.
Нажали кнопку ещё раз — AUTO HOLD отключён. Всё, как в обычной машине. Удобство — по вашему желанию.
AUTO HOLD — это не навороты ради галочки, а реальная помощь в повседневной езде. Она экономит силы, бережёт тормоза, снижает стресс. Особенно если вы живёте в большом городе и ежедневно стоите на месте чаще, чем едете.
Машины с двигателем PureTech массово вылетают с вторички: дилеры отказываются их принимать даже бесплатно. Но у этой катастрофы есть и обратная сторона.