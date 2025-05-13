Это не магия — это Auto Hold: тормозит сам, отпускает сам

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Пробки, светофоры, бесконечные "стоп и поехали" — звучит знакомо? Современные водители знают: утомление приходит не только от длинных маршрутов, но и от мелочей вроде постоянного удержания педали тормоза. А ведь есть функция, которая берёт эту рутину на себя. Имя ей — AUTO HOLD. И если вы до сих пор не используете эту кнопку, то, возможно, зря мучаете свою ногу.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain коробка передач

Что такое AUTO HOLD и как это вообще работает

AUTO HOLD — это электронная функция, которая после полной остановки удерживает автомобиль на месте без участия водителя.

Машина остановилась — ногу можно убрать с тормоза.

Светофор стал зелёным — нажали газ, машина поехала.

Всё это — без включения "паркинга" или ручника.

Система работает через электромеханический стояночный тормоз. Достаточно один раз нажать кнопку с надписью Auto Hold или значком "А" в круге — и она активна на все поездки.

Где это особенно удобно

Городские пробки. Больше не нужно давить тормоз каждой клеточкой ноги — машина не откатится. Светофоры. Авто стоит сам, вы просто ждёте. Наклонные дороги. Нет риска скатывания назад, особенно с АКПП. Поездки с детьми или кофе в руке. Любая пауза — не повод для спазма икроножной мышцы.

А если резко нажать газ

Тут есть нюанс: при чересчур резком старте машина может дёрнуться. Так что лучше дозировать педаль. Это всё, что нужно помнить. В остальном — система надёжна, проста и не требует обслуживания.

Как отключить

Нажали кнопку ещё раз — AUTO HOLD отключён. Всё, как в обычной машине. Удобство — по вашему желанию.

Зачем вообще это нужно

AUTO HOLD — это не навороты ради галочки, а реальная помощь в повседневной езде. Она экономит силы, бережёт тормоза, снижает стресс. Особенно если вы живёте в большом городе и ежедневно стоите на месте чаще, чем едете.