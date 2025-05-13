20 секунд на холостом — минус капиталка двигателя через 5 лет

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Вы приехали, поставили машину, поворачиваете ключ — и всё? Не торопитесь. Эта привычка может стоить вашему мотору его ресурса. Особенно если машина "бегала" активно, с турбиной и в жару. Оказывается, выключать двигатель сразу после поездки — вредно. Вот почему.

Фото: Freepik by aopsan is licensed under Рublic domain двигатель

Зачем мотору нужен отдых

После остановки автомобиля многие забывают: двигатель — не лампочка, его нельзя просто взять и "выключить". Пока вы ехали, особенно активно, агрегат сильно разогрелся. А теперь представьте: вы резко обрубаете подачу масла и охлаждающей жидкости. Помпа, насосы — всё встало. А турбина и цилиндры всё ещё горячие.

Что происходит, если глушить сразу

Локальные перегревы. Масло не успевает уйти с самых горячих частей — оно буквально пригорает.

Закоксовка. Возникают отложения на поршнях, кольцах, стенках цилиндров.

Масло стареет. Быстрее теряет вязкость, окисляется, перестаёт защищать металл.

Износ растёт. Повышается трение, и детали изнашиваются вдвое быстрее.

Турбина — в особой зоне риска

Если у вас турбированный мотор, то правило "дай постоять" — не рекомендация, а обязательное условие. Турбина — один из самых горячих узлов. Без циркуляции масла она переживает настоящий температурный шок. Внутренние компоненты расширяются неравномерно, появляются микротрещины, износ растёт катастрофически.

Сколько ждать

Атмосферный двигатель: достаточно 10-20 секунд на холостом ходу.

Турбированный мотор: дайте от 40 секунд до 1 минуты.

Этого времени хватит, чтобы масло и антифриз спокойно прогнали остаточное тепло и снизили риски.

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу. Термин мотор заимствован в первой половине XIX века из немецкого языка (нем. Motor — «двигатель», от лат. mōtor — «приводящий в движение») и преимущественно им называют электрические двигатели и двигатели внутреннего сгорания.



