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Машина стареет, а кузов — нет: топ антикоррозийных героев

2:38
Авто

На вторичке можно простить многое: пробег, потрёпанный салон, даже старую магнитолу. Но когда открываешь капот, а там гниль по швам — ни пробег, ни кожа Nappa уже не спасают. Ржавчина — это приговор. Хорошая новость: есть машины, которым на коррозию плевать. И не просто плевать — они даже в 20 лет выглядят как после мойки. Вот 5 героев, которые зимуют с солью и не хрустят от старости.

Volvo S60 orange accents Front
Фото: commons.wikimedia.org by Iorisrandombses5001, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Volvo S60 orange accents Front

1. Volvo S60

Шведский кузов, который закален севером

Конец 90-х и начало 2000-х — золотое время для Volvo. S60 тех лет до сих пор катаются, будто их вчера собрали.

  • Качественная оцинковка;

  • ЛКП — как броня;

  • Даже мелкие царапины не превращаются в ржавые язвы.

Если найдёте живой — берите и не оглядывайтесь.

2. Audi A6 (C5 и C6)

Немецкая "шестёрка", которая не знает, что такое "рыжики"

Платформа C5 — почти бессмертна, C6 — чуть сложнее, но по металлу всё ещё на высоте.

  • Горячее цинкование всего кузова;

  • Легендарная выносливость при правильной эксплуатации;

  • Главные проблемы — не в кузове, а под капотом (привет, моторы).

Идеальный баланс стиля и стойкости.

3. Volkswagen Passat (B6 и B7)

Надёжный, как зонтик в Питере

Не зря эти машины любят таксисты — они долго служат и не гниют.

  • Даже в регионах с лютой зимой кузов не сдаётся;

  • Краска держится годами, если не царапать ключами;

  • В салоне — простор, на трассе — комфорт.

Если хочется седан на каждый день — Passat не подведёт.

4. Renault Megane (II и III)

Француз, который переживает зиму лучше, чем мы

Mégane — тот случай, когда надёжность скрыта под скромной внешностью.

  • Никаких очагов коррозии, если не было серьёзных ДТП;

  • Даже машины 15+ лет держат форму;

  • Простота конструкции — дополнительный бонус.

На вторичке — один из лучших бюджетных вариантов "без сюрпризов".

5. BMW 5 серии (E60)

Единственный, который не боится соли

Всё, что не двигатель — в этой машине работает долго. Особенно кузов.

  • Цинк + сборка уровня "премиум";

  • Даже пороги спустя 20 лет — как новые;

  • И да, смотрится до сих пор на миллион.

Не каждая "пятёрка" довозит до старости так красиво, как E60.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ». Причиной коррозии служит термодинамическая неустойчивость конструкционных материалов к воздействию веществ, находящихся в контактирующей с ними среде.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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