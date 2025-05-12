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Выхлоп как музыка, двигатель как мина: остерегайтесь этих BMW

3:10
Авто

BMW — марка, которую любят за драйв, эстетику и звук мотора. Но не всё, что ревёт, заслуживает доверия. Некоторые модели баварского бренда — это билет на шоу "Сделай сам, если можешь". Покупка таких машин — как свидание с роковой красавицей: дорого, эмоционально и с вероятностью, что всё закончится эвакуатором. Вот 5 BMW, с которыми лучше держать сервис на быстром наборе.

BMW Logo
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
BMW Logo

1. BMW 550i (F10, 2011-2013)

Красавец с проблемным сердцем — V8 N63

400+ лошадей под капотом, премиум-салон — но за этим всем скрывается коварный мотор. Проблемы начинаются рано и идут "пакетом":

  • цепь ГРМ тянется быстрее, чем вы запомните VIN;

  • турбины любят перегреваться и уносят с собой всё вокруг;

  • масло уходит, ошибки зажигания — приходят.

Работает отлично, когда работает. Но это нечасто.

2. BMW 745i / 750i (E65/E66, 2002-2008)

Флагман, который лучше не включать

Первая версия iDrive, революции в дизайне и электронике… и куча фраз типа "почему это не открывается".

  • постоянные сбои "умных" систем;

  • трансмиссия сдаётся первой;

  • масло течёт, кнопки не работают, ошибки множатся.

Владельцы называют его "прототип, случайно попавший в продажу".

3. BMW X5 xDrive50i (E70 LCI, 2010-2013)

N63 снова с нами. Теперь тяжелее и горячее

Мощный кроссовер с тем же двигателем, что в 550i. Только теперь с бонусами:

  • пневмоподвеска умирает от усталости;

  • электроника живёт своей жизнью;

  • турбины умирают от перегрева, а вы — от счетов за ремонт.

Покупка без гарантии — почти финансовый суицид.

4. BMW 335i (E90/E92, 2007-2010)

Ураган на N54 — и вынос мозга в комплекте

Да, этот мотор тюнят и боготворят. Но владельцы знают:

  • ТНВД ломается не раз, а регулярно;

  • турбины теряют наддув — а с ним и драйв;

  • нагар на клапанах и течи — как обязательный ритуал.

Любишь ускорение? Готовься чистить, менять и платить.

5. BMW M5 (E60, 2006-2010)

Формула боли: V10, 8250 об/мин и ежедневный стресс

Этот зверь звучит как суперкар и едет как мечта. Но:

  • шатунные вкладыши могут отправить мотор в ад без предупреждения;

  • коробка SMG — как гениальный друг с нервами;

  • ошибки в VANOS и капризы дросселя — в комплекте.

Если ты не гонщик с сервисом в багажнике — лучше не надо.

Уточнения

BMW AG — немецкий производитель автомобилей, мотоциклов, двигателей, а также велосипедов. Более 45 % акций принадлежит семье Квандт. Председателем правления компании является Оливер Ципсе.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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