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Выпил чуть-чуть — попал по-крупному: как срабатывают алкогольные ошибки

2:25
Авто

"Да я нормально доеду", — с этой фразы начинаются сотни трагедий. Водители по-прежнему верят в мифы об алкоголе за рулём и готовы рисковать собой, пассажирами и каждым, кто окажется рядом на дороге. Но эти мифы не спасают — они усыпляют бдительность. И никакая "табличка выведения" или "опыт вождения под пивом" не защитят от штрафа, аварии и суда.

пьяный водитель
Фото: Freepik by wavebreakmedia_micro is licensed under Рublic domain
пьяный водитель

Миф 1: "Я хорошо вожу, даже немного выпив"

На деле — нет. Даже малая доза алкоголя замедляет реакцию, снижает концентрацию, ослабляет контроль. В критической ситуации вы не среагируете вовремя. А на дороге иногда решают доли секунды.

Миф 2: "Я свою норму знаю"

Уверенность в себе растёт с каждой рюмкой, но объективность — наоборот. Чем выше градус в крови, тем ниже способность трезво оценивать происходящее. И да, именно после пары бокалов человек начинает думать, что ещё может за руль.

Миф 3: "Есть таблица выведения — по ней всё видно"

Нет универсальных формул. Один человек трезвеет за 4 часа, другой — за 12. Возраст, вес, здоровье, усталость, еда — всё влияет. Таблица может быть опасной иллюзией безопасности.

Миф 4: "Немного — даже полезно"

Миф из серии "бабушка так говорила". Медики опровергают это давно: даже минимальные дозы алкоголя могут повлиять на мозг и поведение. Особенно — за рулём. А разговоры про "культурное питьё" — это способ оправдать привычку, не более.

Миф 5: "Через 12 часов — точно можно"

Не факт. Всё зависит от типа напитка, количества и вашего организма. Бывали случаи, когда спустя 14 часов алкотестер всё ещё показывал превышение. А если вас остановят — разбираться никто не будет.

Цена вопроса:

С 1 января 2025 года управление автомобилем в состоянии опьянения карается штрафом 45 000 рублей и лишением прав на 1,5-2 года.
И если вы выпили уже после остановки инспектором или после аварии - наказание будет тем же. Машину забирают на штрафстоянку. Обжаловать практически невозможно.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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