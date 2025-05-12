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Свет не прошёл — штраф не прошёл: как отменить замер тонировки

2:45
Авто

Проверка тонировки — одно из любимых "упражнений" на трассах и постах ГИБДД. Сотрудник подходит, щёлкает прибором по стеклу — и через минуту вы уже держите постановление на штраф. Но не всё так просто. У инспектора есть право мерить светопропускаемость, но не всегда и не как ему вздумается. И если вы знаете нюансы, то легко отличите законную проверку от самоуправства.

Автомоибль ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомоибль ДПС

Что говорит закон

Главный документ — технический регламент Таможенного союза. В нём чётко прописано: лобовое стекло и передние боковые стекла автомобиля должны пропускать не менее 70% света. Всё, что ниже — нарушение. Казалось бы, всё понятно. Но вопрос не только в процентах, а в процедуре измерения.

Когда инспектор имеет право мерить тонировку

  • Проверка должна проходить при остановке по законному основанию. Просто так, "на глаз приглянулись", — не считается. Основание должно быть веским: превышение скорости, обочина, рейд, ориентировка.

  • Инспектор обязан использовать сертифицированный прибор. У него должен быть действующий сертификат поверки, а у самого сотрудника — допуск к работе с измерительным оборудованием.

  • Замер проводится при определённых условиях: температура воздуха от +5 до +40, отсутствие осадков, чистые стёкла и отсутствие плёнки на улице. Всё это может повлиять на результат — и поставить его под сомнение.

Когда не имеет права

  • Во дворе, на парковке или возле дома. Инспектор не может подходить к припаркованному автомобилю с прибором и "на месте" мерить стёкла без вас.

  • Без объяснения причин остановки. Если он не сообщил причину — это нарушение. Проверка в рамках "интереса" сотрудника — незаконна.

  • Без составления протокола. Замер без оформления процедуры — недействителен. Если инспектор не зафиксировал действия в документах, их можно оспорить.

Что делать водителю

  • Попросите документы на прибор. Инспектор обязан их предъявить.

  • Уточните дату поверки. Прибор должен быть откалиброван, срок годности — максимум год.

  • Снимайте процесс. Видео — ваш лучший друг в суде.

  • Требуйте копию протокола. Без неё штраф будет трудно обжаловать.

А если всё по правилам

Если замер прошёл с соблюдением всех норм и показатели оказались ниже допустимых — штраф 500 рублей. А вот если у вас уже есть предписание на устранение тонировки, и вы его проигнорировали — могут снять номера и задержать авто до устранения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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