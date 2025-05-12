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Полоса общая, а правила — личные: кого камера пропускает безнаказанно

2:21
Авто

Вы за рулём, спешите, а рядом — пустая выделенка. Искушение свернуть велико, особенно в час пик. Но знайте: теперь за этим следит не инспектор с рацией, а хладнокровная камера. Она не устанет, не пожалеет и точно не забудет. Попадётесь — штраф гарантирован. И не самый маленький.

Дорожная камера
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дорожная камера

Камера на полосу: охотник без промаха

Это не обычная камера, а высокоточный комплекс фиксации нарушений. Её задача — следить за соблюдением правил движения по выделенной полосе. Такие полосы, кстати, предназначены для общественного транспорта, иногда — для такси и экстренных служб. А вовсе не для тех, кто опаздывает на обед.

Установленная камера фиксирует:

  • заезд на полосу, где он запрещён;

  • движение по ней в неположенное время;

  • номера нарушителей.

Она работает круглосуточно, в любую погоду, распознаёт автомобиль по госномеру, сверяет его с базой, и — если вы не автобус и не "Яндекс.Такси" — автоматически формирует штраф.

Что не так с этой полосой

Многие водители путаются: то ли можно туда, то ли нет?

Всё просто:

  • Если есть знак и разметка, а на ней изображён автобус — значит, туда нельзя.

  • Если рядом табличка со временем — запрет действует только в указанный период.

  • Иногда разрешён въезд в выходные. Но лучше не гадать, а точно знать.

Камера не будет разбираться, были вы в пробке или просто "на минутку". Она видит нарушение — и фиксирует его. Никаких эмоций.

А если штраф

Вот тут и начинается неприятное. За движение по выделенной полосе — штраф 3000 рублей. Повторное нарушение — может быть выше, в зависимости от региона. Если повезёт, придёт письмо счастья. Если не повезёт — лишение прав (в случае злостных повторений и игнорирования).

Как не попасться

  • Следите за знаками: выделенная полоса может быть обозначена не только разметкой, но и табличкой.

  • Не доверяйте "опыту" других водителей: они могут нарушать и уезжать безнаказанно, но вам может не повезти.

  • Используйте навигаторы с предупреждением о камерах — лучше заранее знать, где нельзя срезать.

Уточнения

Штраф — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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