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Пощупай щуп и понюхай бачок: быстрый тест перед покупкой

2:08
Авто

Покупка подержанного авто — почти как роман: красиво начинается, но иногда заканчивается дорогостоящим разочарованием. Особенно если осмотр происходит "на коленке", а продавец торопит. Но даже без диагностики и спецоборудования можно быстро понять, стоит ли связываться с машиной. Главное — знать, куда смотреть.

Капот
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Капот

Открываем капот и читаем как дневник

Начинаем с маслозаливной горловины. Открутили — заглянули внутрь. Там чернота, сгустки или лаковые налёты? Это тревожный сигнал: либо масло давно не меняли, либо мотор его любит "есть". А вот если посмотреть чуть глубже — в саму головку блока — и увидеть нагар или тёмные следы на распредвале, значит, двигатель жил нелёгкой жизнью.

Крышка как детектор бед

Запустите мотор, поставьте крышку обратно, но не закручивайте. Она должна слегка покачиваться. Если крышку присасывает — отлично. Если же она подпрыгивает или её сдувает — возможен износ цилиндров и высокое давление картерных газов. Такой мотор может встать в любой момент.

Масло, антифриз и эмульсионный кошмар

Щуп — не просто палочка, а диагност. Если масло слишком чёрное, пахнет гарью или с эмульсией — беда. А вот если в расширительном бачке антифриза пятна масла, бегите. Смесь этих жидкостей — верный признак серьезной поломки.

Смотрим в трубу

Холодный запуск — момент истины. Сизый дым в первые секунды — масло в цилиндрах. Попросите продавца дать газу на прогретом моторе: если вылетает сизый выхлоп — износ уже здесь. А чёрный жирный налёт в выхлопной трубе подтвердит: масло мотор ест регулярно.

Ищите запотевания, а не только блеск

Многие продавцы начищают видимые части двигателя до блеска, но забывают про заднюю часть. Там-то и прячутся следы запотеваний и подтёков. Фонарик и зеркальце — ваши лучшие друзья на осмотре.

Уточнения

Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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