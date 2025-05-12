Пощупай щуп и понюхай бачок: быстрый тест перед покупкой

Покупка подержанного авто — почти как роман: красиво начинается, но иногда заканчивается дорогостоящим разочарованием. Особенно если осмотр происходит "на коленке", а продавец торопит. Но даже без диагностики и спецоборудования можно быстро понять, стоит ли связываться с машиной. Главное — знать, куда смотреть.
Начинаем с маслозаливной горловины. Открутили — заглянули внутрь. Там чернота, сгустки или лаковые налёты? Это тревожный сигнал: либо масло давно не меняли, либо мотор его любит "есть". А вот если посмотреть чуть глубже — в саму головку блока — и увидеть нагар или тёмные следы на распредвале, значит, двигатель жил нелёгкой жизнью.
Запустите мотор, поставьте крышку обратно, но не закручивайте. Она должна слегка покачиваться. Если крышку присасывает — отлично. Если же она подпрыгивает или её сдувает — возможен износ цилиндров и высокое давление картерных газов. Такой мотор может встать в любой момент.
Щуп — не просто палочка, а диагност. Если масло слишком чёрное, пахнет гарью или с эмульсией — беда. А вот если в расширительном бачке антифриза пятна масла, бегите. Смесь этих жидкостей — верный признак серьезной поломки.
Холодный запуск — момент истины. Сизый дым в первые секунды — масло в цилиндрах. Попросите продавца дать газу на прогретом моторе: если вылетает сизый выхлоп — износ уже здесь. А чёрный жирный налёт в выхлопной трубе подтвердит: масло мотор ест регулярно.
Многие продавцы начищают видимые части двигателя до блеска, но забывают про заднюю часть. Там-то и прячутся следы запотеваний и подтёков. Фонарик и зеркальце — ваши лучшие друзья на осмотре.
Антифриз — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей и в качестве средства для очистки стекол. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, одноатомных спиртов и других веществ с водой.
Всё чаще россияне берут кредиты под залог авто — и всё чаще теряют свои машины. Почему микрозаймы стали ловушкой.