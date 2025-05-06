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Стоит ли покупать Москвич 3 с пробегом? Все, что нужно знать о двигателе

3:03
Авто

После того как цены на "Москвич 3" снизились, спрос на модель значительно возрос, и автомобили стали дефицитными в автосалонах. Тем не менее, вопросы по техническому состоянию кроссовера остаются актуальными. Особенно интересует ресурс двигателя и возможность его ремонта при достижении критического износа.

москвич 6
Фото: Wikipedia by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
москвич 6

Характеристики двигателя HFC4GB24D

Под капотом "Москвича 3" установлен двигатель HFC4GB24D, который имеет два варианта мощности — 136 и 150 л. с. Это 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, изначально взятый от Mitsubishi и модернизированный совместно с австрийской компанией AVL. Этот мотор оснащён цепным приводом ГРМ и алюминиевым блоком с чугунными гильзами.

Преимущества двигателя — это проверенная система распределённого впрыска топлива, которая не является самой современной, но зато надёжной. Степень сжатия составляет 9,5:1, что позволяет использовать бензин АИ-92, хотя в реальности лучше использовать АИ-95 для работы турбонаддува. Турбина BorgWarner небольшого размера и имеет давление 0,5 бара.

Проблемы и недостатки двигателя

Одним из основных недостатков этого мотора является высокая чувствительность к качеству моторного масла. Для правильной работы двигателя важно использовать масло с подходящей вязкостью и допусками. Рекомендуется менять масло каждые 8 000 км в условиях городского использования.

Наличие чугунных гильз в алюминиевом блоке позволяет теоретически сделать капитальный ремонт, но на данный момент это невозможно из-за отсутствия ремонтных комплектующих (поршней и вкладышей). Однако, стоимость нового двигателя HFC4GB24D относительно низка — около 200 тысяч рублей, что делает замену мотора доступной по сравнению с конкурентами.

Ресурс двигателя и турбины

Если говорить о ресурсе двигателя, то шатунно-поршневая группа и блок могут выдержать около 250 тысяч километров пробега при аккуратной эксплуатации. Ресурс турбины BorgWarner составляет порядка 200 тысяч километров, однако при щадящей эксплуатации можно увеличить этот показатель в 1,5 раза.

Ремонт или замена

Механика работы мотора и коробки передач "Москвича" 3 ориентированы на городской стиль вождения, а не на агрессивную эксплуатацию. Хотя владельцы могут столкнуться с некоторыми проблемами, большинство из них можно списать на брак, который устраняется по гарантии. В целом, с учетом стоимости нового двигателя, замена будет более выгодной, чем капитальный ремонт, особенно если обращаться к официальному сервису.

Уточнения

«Москви́ч 3» («Moskvich 3») — легковой автомобиль, серийно выпускаемый с 23 ноября 2022 года на российском заводе «Москвич». 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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