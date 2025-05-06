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Самые дешевые новые автомобили в России: что купить за 2 миллиона в мае 2025

Авто

Если вы хотите купить новый автомобиль, но не готовы тратить баснословные суммы, существует ряд вариантов, которые можно приобрести за вполне разумные деньги. В этом списке собраны автомобили, стоимость которых не превышает 2 миллиона рублей. Эти машины идеально подойдут для тех, кто ищет доступный, но при этом качественный транспорт.

Автомобиль Sehol QX 008
Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автомобиль Sehol QX 008

1. LADA Granta

На первом месте в рейтинге — отечественная LADA Granta, ставшая самой доступной новой моделью в России. Ее стоимость начинается от 749 900 рублей за базовую комплектацию "Standard", которая, конечно, не радует множеством опций, но для простого использования этого вполне достаточно. Для более комфортного варианта, с комплектом "Comfort", придется заплатить около 1 080 000 рублей. Это будет автомобиль с 8-клапанным двигателем на 90 лошадиных сил, 5-ступенчатой механикой и стандартными опциями безопасности.

Также доступны модели с кузовом лифтбэк и универсал, стоимость которых варьируется от 1 110 000 до 1 175 000 рублей.

2. KAIYI E5

На втором месте — китайский седан KAIYI E5. Цена на эту модель стартует с 1 350 000 рублей за базовую комплектацию "Standard", которая включает бензиновый турбодвигатель объемом 1,5 литра и механическую коробку передач. Если хотите модель с вариатором, то цена будет немного выше — 1 399 000 рублей. В этой машине уже есть кондиционер, несколько подушек безопасности, мультимедиа и камеры заднего вида.

3. BAIC U5 Plus

Китайский седан BAIC U5 Plus займет третью строчку, его цена составляет 1 394 500 рублей. Этот автомобиль в комплектации "Luxury" оснащен бензиновым мотором 1.5 литра мощностью 105 лошадиных сил и 5-ступенчатой механикой. Хотя это не самая высокая комплектация, но для своей цены он предоставляет довольно неплохое оснащение: кондиционер, электростеклоподъемники и система "старт-стоп".

4. Livan X3 Pro

Четвертое место занимает автомобиль Livan X3 Pro, который стоит 1 479 900 рублей. Эта модель появилась в России в 2023 году и относится к универсалам, хотя с виду многие могут принять ее за кроссовер. Он оснащен двигателем 1.5 литра мощностью 103 лошадиных силы и вариатором. В автомобиле есть все основные функции, такие как кондиционер и мультимедиа.

5. LADA Vesta

На пятой строчке — LADA Vesta, стоимость которой начинается с 1 525 000 рублей за седан в комплектации "Comfort'24". Машина оснащена 16-клапанным двигателем на 106 лошадиных сил и механической коробкой передач. Для вариатора добавляется еще 50 тысяч рублей.

6. Changan Alsvin

Шестое место занимает китайский седан Changan Alsvin. За 1 600 000 рублей вы получите машину с мотором 1.5 литра и коробкой передач с двойным сцеплением. Он обладает множеством опций, включая люк в крыше и современные системы безопасности. Более старые автомобили можно найти за 1 400 000 рублей.

7. LADA Largus

LADA Largus, семейный автомобиль, занимает седьмое место в списке с ценой от 1 660 000 рублей за базовую комплектацию. Это вместительный универсал с 8-клапанным мотором на 90 лошадиных сил и механической коробкой передач.

8. Москвич 3

Замыкает рейтинг Москвич 3, автомобиль стоимостью 1 700 000 рублей. Этот седан имеет турбированный мотор 1.5 литра и мощность 136 лошадиных сил. В комплектации "Стандарт плюс" вы получите множество опций, включая современную автоматическую трансмиссию и системы безопасности.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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