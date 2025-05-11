Франция в шоке: электромобили раскололи страну на два лагеря – и вот почему

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Во Франции растёт разрыв между поколениями в отношении электромобилей: исследования показывают, что молодёжь поколения Z гораздо более открыта к переходу на электромобили, чем старшие поколения.

Фото: Wikipedia by Zotyefan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ автомобиль электрокар Baojun KiWi EV

Согласно последним данным, 62% французов выступают против запрета на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году. Однако это мнение сильно различается в зависимости от возраста.

Среди людей старше 55 лет 80% против такого запрета, а в возрастной группе 35-44 лет — 56%. У людей 25-34 лет уровень несогласия снижается до 42%, а среди самых молодых — 18-24 лет — лишь 29% выступают против.

Эти данные показывают, что молодые французы чаще воспринимают электромобили как будущее, в то время как старшее поколение относится к ним настороженно.

Региональные различия также заметны: на северо-западе страны 66% жителей против запрета, на северо-востоке — 65%, на юго-востоке — 63%, а на юго-западе — 59%.

В Парижском регионе противников меньше — 55%, что объясняется лучшей инфраструктурой: больше зарядных станций и меньше необходимость в дальних поездках. В сельских районах скепсис выше из-за недостатка зарядной инфраструктуры и длительных маршрутов.

Хотя большинство французов пока не поддерживает решение Европейского союза о запрете, переход на электромобили представляется неизбежным.

Однако для этого потребуется учесть не только технологические достижения, но и степень готовности общества.

Вопросы о реакции других стран ЕС и возможных изменениях в общеевропейской политике остаются открытыми. Для успешного перехода важно не только улучшение технологий, но и создание условий, в которых люди разных возрастов и регионов почувствуют себя уверенно.

Уточнения

Поколе́ние Z (англ. Generation Z, также известное как «зумеры») — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов (нижние границы дат рождения 1995—1997, верхние границы 2010—2012).

