Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025

В 2025 году Lada Vesta SW Cross уже не воспринимается как "дешёвый отечественный вариант". Это полноценный конкурент китайским кроссоверам вроде Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro. И хотя "Веста" уступает по технологичности и статусу, у неё есть весомые аргументы в свою пользу. Что это за аргументы — и где всё же уступает наш универсал?
1. Идеальна для России
Оцинкованный кузов универсала — антикоррозийный щит. У китайцев в базе такой защиты часто нет. Добавьте клиренс до 209 мм (против 180-190 мм у конкурентов) и подвеску, способную проглотить ямы — получаем вездеход на каждый день.
2. Богатый выбор версий
Седан, универсал, обвес, вариатор или механика — любой каприз. Особенно на фоне китайских брендов, клонирующих только кроссоверы.
3. Русский комфорт
Подогревы руля, сидений, стекла и форсунок — без заморочек, отдельными кнопками. У китайцев это чаще опции или только в топе. Мультимедиа поддерживает "Яндекс.Навигатор", CarPlay и даже YouTube (на свой страх и риск).
4. Универсал, а не кроссовер
Багажник — до 825 литров, с правильной геометрией и удобной фурнитурой. Против 340-370 литров у китайцев это солидное преимущество.
5. Экономия и управляемость
1.8 л, 122 л. с., вариатор — скромно, но достаточно. Расход ниже, чем у конкурентов: в среднем 9-11 л. ТО — 5-7 тыс. руб. Китайцы — дороже в обслуживании почти вдвое.
1. Имидж
Сказать "у меня Tiggo" звучит модно. "Веста" — это про практичность, а не про понты. Даже в яркой комплектации.
2. Проблемы сборки
Компоненты от новых поставщиков — не подарок. Бывают скрипы, глюки датчиков и мелкие баги. Китайцы пока стабильнее.
3. Недостаток опций
Нет бесключевого доступа, AutoHold, кругового обзора. Даже кондиционер обычный, а не климат. В Tiggo за те же деньги — и панорамная крыша, и электропривод багажника.
4. Эргономика подкачала
Мелкие неудобства вроде странного подстаканника или тесного заднего ряда портят впечатление. Китайские аналоги удобнее для пассажиров и гаджетов.
Lada Vesta SW Cross — это выбор для тех, кто ищет надёжность, не боится ям и не гонится за статусом. За 2,2 млн она предлагает многое: проходимость, тёплые опции, дешевое обслуживание. Да, китайцы технологичнее, но и дороже. А "Веста" — это про реальную жизнь.
LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.
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