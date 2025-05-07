Местами уступает, но по-настоящему радует — что может Веста в 2025

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В 2025 году Lada Vesta SW Cross уже не воспринимается как "дешёвый отечественный вариант". Это полноценный конкурент китайским кроссоверам вроде Haval Jolion и Chery Tiggo 4 Pro. И хотя "Веста" уступает по технологичности и статусу, у неё есть весомые аргументы в свою пользу. Что это за аргументы — и где всё же уступает наш универсал?

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lada Vesta SW

5 плюсов "Весты"

1. Идеальна для России

Оцинкованный кузов универсала — антикоррозийный щит. У китайцев в базе такой защиты часто нет. Добавьте клиренс до 209 мм (против 180-190 мм у конкурентов) и подвеску, способную проглотить ямы — получаем вездеход на каждый день.

2. Богатый выбор версий

Седан, универсал, обвес, вариатор или механика — любой каприз. Особенно на фоне китайских брендов, клонирующих только кроссоверы.

3. Русский комфорт

Подогревы руля, сидений, стекла и форсунок — без заморочек, отдельными кнопками. У китайцев это чаще опции или только в топе. Мультимедиа поддерживает "Яндекс.Навигатор", CarPlay и даже YouTube (на свой страх и риск).

4. Универсал, а не кроссовер

Багажник — до 825 литров, с правильной геометрией и удобной фурнитурой. Против 340-370 литров у китайцев это солидное преимущество.

5. Экономия и управляемость

1.8 л, 122 л. с., вариатор — скромно, но достаточно. Расход ниже, чем у конкурентов: в среднем 9-11 л. ТО — 5-7 тыс. руб. Китайцы — дороже в обслуживании почти вдвое.

4 минуса "Весты"

1. Имидж

Сказать "у меня Tiggo" звучит модно. "Веста" — это про практичность, а не про понты. Даже в яркой комплектации.

2. Проблемы сборки

Компоненты от новых поставщиков — не подарок. Бывают скрипы, глюки датчиков и мелкие баги. Китайцы пока стабильнее.

3. Недостаток опций

Нет бесключевого доступа, AutoHold, кругового обзора. Даже кондиционер обычный, а не климат. В Tiggo за те же деньги — и панорамная крыша, и электропривод багажника.

4. Эргономика подкачала

Мелкие неудобства вроде странного подстаканника или тесного заднего ряда портят впечатление. Китайские аналоги удобнее для пассажиров и гаджетов.

Lada Vesta SW Cross — это выбор для тех, кто ищет надёжность, не боится ям и не гонится за статусом. За 2,2 млн она предлагает многое: проходимость, тёплые опции, дешевое обслуживание. Да, китайцы технологичнее, но и дороже. А "Веста" — это про реальную жизнь.

Уточнения

LADA Vesta (рус. Лада Веста) — семейство российских автомобилей среднего класса, выпускаемых АвтоВАЗом с 25 сентября 2015 года в кузове седан, и с 2017 года в кузове универсал.

