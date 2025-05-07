Автосалоны опустели, а скидки не спасают: что происходит с ценами на машины в 2025 году

2:45 Your browser does not support the audio element. Авто

В автосалонах тишина. Выбор машин вроде расширился, но продавцы скучают, объявления на сайтах висят неделями, а скидки не радуют. Почему в 2025 году рынок застыл, и когда же машины станут доступнее?

Фото: commons.wikimedia.org by © M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Пежо 5008

Почему цены выросли

Рост обусловлен сразу несколькими факторами:

Утилизационный сбор с 1 января 2025 года вырос, особенно на авто с моторами от 1,5 л. Надбавка — от 100 до 300 тыс. руб. Формально — экологический сбор, по сути — налог на покупателя.

Импортозамещение без реального производства : глобальные бренды ушли, а российские заводы перезапускаются медленно. На рынке — в основном китайские машины и параллельный импорт.

Маркетинговая жадность : предложение ограничено — цены высокие. Даже при снижении спроса, продавцы держат планку.

Курс и логистика: фрахт, пошлины, нестабильный рубль — всё это удорожает машины заранее, даже до поступления в салон.

Китайские авто — уже не "дёшево и сердито"

Раньше машины из КНР были шансом купить новинку подешевле. Сейчас — это полноценный рынок с полноценными ценами. Базовая комплектация кроссовера — уже за 2,5 млн. А доступные модели порой урезаны до минимума.

Добавьте к этому неустоявшуюся репутацию — и вот вам портрет нового рынка: "дёшево" уже не значит "китайское".

Покупатели выжидают

Паника 2022-2023 годов сменилась осторожностью. Люди не хотят терять деньги: сегодня купил за 2 млн, через год — минус треть цены. К тому же кредиты под 18-24% делают покупку невозможной для многих.

Что происходит с "вторичкой"

Взрыв интереса. Японцы и корейцы до 2015 года — на вес золота. Проверенная репутация, простота в ремонте и прогнозируемость подталкивают покупателей искать именно такие варианты.

Подешевеют ли машины

Пока нет. Возможные перемены:

Смягчение утильсбора.

Демпинг от китайцев.

Возврат параллельного импорта.

Резкий обвал продаж, вынуждающий дилеров снижать цены и предлагать подарки.

Что делать тем, кто ищет машину

Ждёте обновления - подождите до осени: летом рынок обычно замирает.

Нужно срочно - берите проверенную "бэушку" с прозрачной историей.

И главное: автомобиль — это уже инвестиция, а не спонтанная покупка.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.









