Залили плохой бензин? Вот что должно быть в масле, чтобы мотор не начал мстить

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Некачественное топливо — бич российских дорог: оно может ускорить износ двигателя, спровоцировать перегрев, отложения и снижение ресурса мотора. Но часть вреда можно компенсировать — правильно подобрав моторное масло.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Моторное масло

Об этом рассказал технический эксперт Sintec Lubricants Павел Бахарев. По его словам, у хорошего масла должно быть четыре важных свойства — особенно если бензин оставляет желать лучшего.

Что искать на канистре

Вот что действительно важно при выборе масла в условиях нестабильного топлива:

Высокая термостабильность и устойчивость к окислению. Нужно, чтобы масло не разрушалось при высоких температурах и контакте с сажей. Лучше всего это умеет синтетика — она дольше сохраняет полезные свойства. Щелочное число (TBN). Чем выше TBN, тем лучше масло справляется с кислотами, которые образуются при сгорании "грязного" бензина. Идеально — не ниже 10. Моющие и диспергирующие присадки. Они не дают грязи и нагару оседать внутри мотора, особенно если бензин далеко не премиум-класса. Правильные спецификации. Для бензиновых моторов желательно выбирать масла с маркировкой ACEA A3/B4 или API SN/SM — они обеспечивают хорошую защиту при тяжёлых условиях.

Масло — не магия

Разумеется, даже самое крутое масло не спасёт, если заправляться систематически "чем попало". Но если вы подозреваете, что качество топлива хромает, пересмотреть масло — разумный шаг, сообщает "За рулем".

Уточнения

Дви́гатель — устройство, преобразующее какой-либо вид энергии в механическую работу.

