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Почему кустарный ксенон может убить вас прямо на дороге

2:42
Авто

Представьте: вы спокойно едете по ночной трассе, и внезапно — вспышка, от которой всё исчезает. Ослепляющий удар в глаза, зрение на секунду выключается, а вы оказываетесь один на один с риском влететь в отбойник или встречную машину. Это не фантастика и не кадр из "Звездных войн". Это — реальность, знакомая многим, кто сталкивался с "колхозным" ксеноном на дорогах.

Кузов автомобиля
Фото: Designed by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кузов автомобиля

Вред для глаз — доказанный и серьёзный

По мнению офтальмологов, такой свет действует на глаза как фотоспышка в темноте. Реакция сетчатки отключается, а глаз не успевает адаптироваться. В результате — временная слепота, повреждение роговицы и даже фоторетинит — химическое разрушение сетчатки. Особенно опасно, что страдают не те, кто ставит ксенон, а те, кто случайно попал под его луч.

С возрастом становится ещё страшнее

Пожилые водители попадают в отдельную группу риска. Как установили специалисты Mainster & Timberlake, внутриглазное рассеяние света с возрастом усиливается, и даже относительно мягкая вспышка может привести к потере ориентации. А это уже прямой путь к ДТП.

Заводская оптика — это не просто лампочки

Важно понимать: оригинальный ксенон — это система, включающая линзы, корректоры, мойки фар и чёткую светотеневую границу. Домашняя установка — это "просто лампочки" в галогенные фары, без регулировки, без оптики, без элементарной безопасности.

Такой свет не освещает дорогу, а режет по глазам, превращая всё вокруг в белое месиво. Свет бьёт в глаза встречным, отражается от зеркал — и каждый такой удар увеличивает шанс трагедии.

Статистика пугает

По данным NHTSA, до 15% ночных аварий в США происходят из-за ослепления фарами. В Европе также фиксируются сотни несчастных случаев ежегодно. Согласно опросу Королевского автомобильного клуба (RAC), более 65% водителей жалуются на ослепляющий свет — даже у автомобилей с сертифицированной оптикой.

"То, что раньше было просто раздражающим фактором, теперь стало смертельной опасностью", — подчеркивает Род Деннис, старший специалист RAC.

Опасность, которую не замечают — до первого столкновения

"Отечественный" ксенон — это не тюнинг, не экономия и не стиль. Это медленная мина под капотом. Смертоносный свет, который не прощает ни ошибки, ни невнимательности. Достаточно одного мига ослепления — и всё может закончиться трагедией.

Уточнения

Ксенон — разговорное название осветительных ламп, заполненных ксеноном.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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