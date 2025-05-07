Рай для угонщиков: почему машины с бесключевым доступом угоняют чаще всего

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Системы бесключевого доступа — удобное решение, к которому быстро привыкли водители. Но, как показывает практика последних лет, удобство обернулось серьёзной уязвимостью. В Европе, особенно в Великобритании, подавляющее большинство угонов — это именно автомобили с такой системой.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Цифры, которые тревожат

В Великобритании в 2023–2024 годах 58% всех угнанных авто были оснащены бесключевым доступом. В самом Лондоне эта доля ещё выше — 61%. А ведь всего пять лет назад, в 2019 году, таких угонов было лишь 14%. Рост — почти пятикратный.

Как действуют угонщики

Методы меняются вместе с технологиями. Разбивать стекло или ломать замок — слишком шумно, рискованно и устарело. Сегодня угонщики используют так называемые "ретрансляторы", которые перехватывают и усиливают сигнал брелока, давая машине "иллюзию", что рядом владелец.

Также распространены глушители сигнала и устройства, имитирующие ключ. Это позволяет открыть и завести автомобиль за считанные секунды, не привлекая внимания.

Можно ли защититься

Один из самых эффективных способов — хранить ключ в специальном чехле, который блокирует сигнал. Это так называемая "клетка Фарадея". Некоторые владельцы также полностью отключают функцию бесключевого доступа через настройки автомобиля — особенно на ночь или в районах с повышенным риском.

"С развитием технологий преступники развиваются быстрее, чем системы безопасности", — комментируют эксперты.

Тем временем производители продолжают устанавливать системы бесключевого доступа на всё больше моделей, от массовых до премиальных. И пока они не предложат новую архитектуру защиты, угон по сигналу останется главным методом кражи автомобилей в 2020-х.

Уточнения

Рай в религии обозначает место и/или состояние вечной совершенной жизни (бытия); место вечного счастья и наслаждений.

