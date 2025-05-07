Hyundai Ioniq 5 сохранил почти 90% заряда аккумулятора после 580 000 км

Hyundai Ioniq 5, принадлежащий жителю Южной Кореи, стал настоящей сенсацией. За 2,5 года он прошёл 580 000 км — и продолжает ездить. Впечатляюще? Безусловно. Это больше, чем расстояние от Земли до Луны и обратно, и при этом автомобиль всё ещё на ходу — без серьёзных поломок и с остаточной ёмкостью аккумулятора в 87%.
Такой результат не мог остаться незамеченным. Научно-исследовательский институт Hyundai-Kia заинтересовался машиной и пригласил владельца — Ли Ён Хуна — на диагностику. В компании отметили, что аккумулятор эксплуатировался в жёстких условиях, включая частую быструю зарядку — то, что обычно ускоряет деградацию батареи. Однако ёмкость сохранилась практически на уровне нового авто.
Производитель бесплатно заменит аккумулятор и электродвигатель, чтобы изучить старые узлы — ведь это самый "выносливый" Ioniq 5, которого они когда-либо видели. Обычно для таких исследований Hyundai использует такси, но этот частный автомобиль превзошёл всех.
Hyundai Ioniq 5 оказался не только надёжным, но и впечатляюще экономичным. За весь пробег расходы на техобслуживание составили всего 1076 долларов, в то время как аналогичный пробег на Hyundai Tucson с ДВС обходится владельцу примерно в 8612–9330 долларов.
Затраты на зарядку составили 35 882 доллара, что на 21 530 долларов меньше, чем стоимость топлива для Tucson.
Серьёзных проблем за весь пробег не зафиксировано. Единственный отказ — это неработающая медленная зарядка, которая перестала функционировать после отметки в 650 000 км. В Hyundai объяснили, что бортовое зарядное устройство просто отслужило свой срок. Сейчас автомобиль проехал уже более 670 000 км, но из-за смены работы у владельца нагрузка на машину снизится.
Hyundai Ioniq 5 (кор. 현대 아이오닉 5; ром. Hyeondae Aionig) — среднеразмерный электромобиль-кроссовер южнокорейской компании Hyundai Motors.
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