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Hyundai Ioniq 5 сохранил почти 90% заряда аккумулятора после 580 000 км

2:22
Авто

Hyundai Ioniq 5, принадлежащий жителю Южной Кореи, стал настоящей сенсацией. За 2,5 года он прошёл 580 000 км — и продолжает ездить. Впечатляюще? Безусловно. Это больше, чем расстояние от Земли до Луны и обратно, и при этом автомобиль всё ещё на ходу — без серьёзных поломок и с остаточной ёмкостью аккумулятора в 87%.

Hyundai Ioniq
Фото: commons.wikimedia.org by Michael Kramer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Hyundai Ioniq

Инженеры в шоке, учёные — в деле

Такой результат не мог остаться незамеченным. Научно-исследовательский институт Hyundai-Kia заинтересовался машиной и пригласил владельца — Ли Ён Хуна — на диагностику. В компании отметили, что аккумулятор эксплуатировался в жёстких условиях, включая частую быструю зарядку — то, что обычно ускоряет деградацию батареи. Однако ёмкость сохранилась практически на уровне нового авто.

Производитель бесплатно заменит аккумулятор и электродвигатель, чтобы изучить старые узлы — ведь это самый "выносливый" Ioniq 5, которого они когда-либо видели. Обычно для таких исследований Hyundai использует такси, но этот частный автомобиль превзошёл всех.

Надёжность и экономия в цифрах

Hyundai Ioniq 5 оказался не только надёжным, но и впечатляюще экономичным. За весь пробег расходы на техобслуживание составили всего 1076 долларов, в то время как аналогичный пробег на Hyundai Tucson с ДВС обходится владельцу примерно в 8612–9330 долларов.

Затраты на зарядку составили 35 882 доллара, что на 21 530 долларов меньше, чем стоимость топлива для Tucson.

Единственный сбой за всё время

Серьёзных проблем за весь пробег не зафиксировано. Единственный отказ — это неработающая медленная зарядка, которая перестала функционировать после отметки в 650 000 км. В Hyundai объяснили, что бортовое зарядное устройство просто отслужило свой срок. Сейчас автомобиль проехал уже более 670 000 км, но из-за смены работы у владельца нагрузка на машину снизится.

Уточнения

Hyundai Ioniq 5 (кор. 현대 아이오닉 5; ром. Hyeondae Aionig) — среднеразмерный электромобиль-кроссовер южнокорейской компании Hyundai Motors.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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