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Tesla — не помощник: чем рискует владелец электромобиля, пытаясь помочь водителю с севшим аккумулятором

2:32
Авто

Допустим, владелец Tesla замечает на обочине автомобиль с севшим аккумулятором. Внутренний диалог может быть непростым — с одной стороны, экологическая солидарность, с другой — искушение оставить "грязную" машину там, где она заглохла. Но если всё же хочется помочь — можно ли подключить клеммы и дать ток?

Прикуривание автомобиля
Фото: Freepik by jcomp
Прикуривание автомобиля

Ответ от самой Tesla

"Модель 3 нельзя использовать для запуска другого транспортного средства. Это может привести к серьёзным повреждениям", — сообщается прямо из руководства пользователя Model 3.

Иными словами — нет, нельзя и не стоит. И это не просто рекомендация, а предупреждение с чёткой технической подоплёкой.

Почему это опасно

Несмотря на то, что в Tesla есть обычная 12-вольтовая батарея, как в автомобилях с ДВС, она рассчитана на питание бортовых систем — освещения, замков, мультимедиа. А вот при попытке "прикурить" другой автомобиль, особенно в мороз или при запуске тяжёлого двигателя, например V8 или дизеля, нагрузка может оказаться запредельной.

Даже если батарея Tesla выдержит, остаётся риск повредить DC/DC-преобразователь, который подаёт питание с основной батареи на 12-вольтовую систему. Этот компонент рассчитан на работу с током до 200 ампер, но резкий скачок напряжения при запуске может вывести его из строя. Ремонт — дорогостоящий и неприятный.

Есть ли альтернатива

Некоторые владельцы Tesla на форумах делятся более безопасной схемой: дать машине с ДВС немного подзарядиться, подключившись к 12-вольтовой батарее Tesla на 10-15 минут. Затем аккуратно отключить провода — и только после этого пробовать запуск.

Важно: даже этот метод не одобрен производителем и остаётся на ваш страх и риск.

Новые Tesla — ещё сложнее

Модели Tesla последних лет вообще перешли на вспомогательные 16-вольтовые литий-ионные батареи, которые категорически нельзя использовать для запуска других машин. Если вы не уверены, какой аккумулятор стоит у вас, — лучше не рисковать вовсе.

Что делать хорошим самаритянам на батарейках

Выход есть. Многие водители Tesla носят с собой компактный литий-ионный пусковой бустер. Он дешёвый, лёгкий и позволяет помочь водителю ДВС, не трогая собственную систему питания.

Может быть, электромобилисты и правда не так уж бездушны?

Уточнения

Tesla «Тесла"— американская компания, производитель электромобилей, зарядных станций, солнечных батарей и систем для накопления электроэнергии.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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