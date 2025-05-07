Паника мирового автопрома: Трамп готовит удар по конвейерам производителей

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Дополнительные пошлины, которые США собираются ввести на импорт автомобилей, могут серьёзно ударить по мировому автопрому уже в 2025 году. Как подсчитала японская газета Nikkei, речь идёт о 25% тарифах, которые способны сократить глобальное производство машин примерно на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Издание приводит пугающие цифры: в странах Евросоюза выпуск авто может снизиться на 3%, в Южной Корее и Японии — на 2%, а в Северной Америке — сразу на 9%. По всему миру это означает минус 1,55 миллиона машин, которые не сойдут с конвейеров.

Сегодня американский рынок — второй по величине в мире после Китая, с ежегодными продажами около 16 миллионов автомобилей. И половина этих продаж приходится на импорт.

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил о повышении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. С 5 апреля начали действовать универсальные тарифы в 10%, с 9 апреля — индивидуальные для некоторых стран. А с 3 апреля введены отдельные 25% пошлины именно на автомобили.

При этом позже последовали смягчения. Трамп подписал указ, который освободил автопроизводителей, уже платящих 25% за импорт машин, от дополнительных пошлин на другие товары — например, сталь и алюминий. Американская администрация также пообещала пересмотреть тарифы на импорт автозапчастей, которые должны были вступить в силу 3 мая и составить те же 25%.

Всё это создаёт напряжённость на глобальном автомобильном рынке. Эксперты предупреждают: такие меры могут запустить цепную реакцию, отразившись на заводах, рабочих местах и, конечно, на покупателях по всему миру.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер

