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Зарядка аккумулятора без снятия: автолюбительский дзен или техно-русская рулетка

Авто

Многие до сих пор уверены, что заряжать аккумулятор прямо на автомобиле — плохая идея. В ход идут страшилки: якобы сгорит проводка, накроется генератор, пострадает ЭБУ. На самом деле, всё не так однозначно.

аккумулятор
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
аккумулятор

Да, классическая схема зарядки - это снять аккумулятор, очистить клеммы, при необходимости долить дистиллированной воды, подключить зарядное устройство. Такой подход особенно полезен зимой, когда нагрузка на батарею максимальная. Но на практике далеко не все водители заморачиваются — и часто просто заряжают АКБ, не снимая её с машины.

И это вполне допустимо. Электросистема остаётся активной даже при выключенном зажигании, но если двигатель не работает, вы не нагружаете ни генератор, ни стартер. Подключение зарядного устройства в этом случае не повредит. Главное — не делать этого при запущенном двигателе.

Хорошие зарядные устройства выдают напряжение около 14,5 В — то же, что и генератор. Но ток у них меньше - обычно 4-6 ампер. Этого достаточно, чтобы "подкинуть сил" аккумулятору, не перегружая систему. А современные зарядки ещё и автоматически регулируют процесс, не давая батарее перегреться или перезарядиться.

Важно помнить, что электроника современных машин рассчитана на работу в диапазоне до 18-19 В, и кратковременные отклонения от нормы не страшны. Исключения бывают, но скорее на старых авто и при использовании "колхозных" зарядников.

Отдельная история - немецкие машины, у которых аккумулятор может быть спрятан в багажнике или под сиденьем. Их разработчики предусмотрели специальные контакты под капотом именно для зарядки, не снимая АКБ. Разве инженеры этих брендов не понимают, как работает электроника?

Так что если у вас есть автоматическое зарядное устройство и вы не включаете мотор во время зарядки — можно смело подключать зарядку прямо на автомобиле. Без страха за проводку и блоки управления.

 

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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