Когда даже кофе не помогает: неожиданные способы остаться бодрым за рулём

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Каждый четвёртый инцидент на трассах за городом происходит из-за того, что водитель просто засыпает. Усталость, однообразие дороги, ночные часы — всё это усыпляет не хуже колыбельной. И если вовремя не принять меры, последствия могут быть очень серьёзными.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Водитель в машине

Есть часы, когда сон наваливается особенно сильно - с 13 до 16, с 20 до 22, утром около 9 и особенно ночью с 2 до 4. Это физиологически уязвимые периоды, когда даже крепкий кофе может не спасти. Лучшее решение — сесть за руль, только если вы выспались. А ночных поездок лучше избегать вообще, если есть такая возможность.

Если усталость накрывает прямо в пути, важно не игнорировать это чувство. Лучше всего остановиться и поспать хотя бы 20 минут. Это не шутка — такой "перезагрузки" хватит на несколько часов концентрации. Если остановка невозможна, пробуйте другие приёмы.

Включите бодрую, но не слишком агрессивную музыку. Подпевайте - это активизирует дыхание и улучшает насыщение кислородом. Также помогает приток свежего воздуха - откройте окно, даже зимой.

Работают и физические приёмы: наклоны головы, напряжение и расслабление мышц, особенно тех, которые не участвуют в управлении. Умывание холодной водой - проверенный способ встряхнуться.

С напитками тоже стоит быть осторожным. Кому-то лучше помогает зелёный чай, чем кофе. Некоторые водители грызут семечки или жуют кофейные зёрна — помогает, но отвлекает. Кислые леденцы — простое и безопасное решение.

Что касается энергетиков - они действительно бодрят, но их действие может быть непредсказуемым. Лучше протестировать заранее, как ваш организм на них реагирует. И не забывайте: это не витамины, а стимуляторы, с которыми нельзя перебарщивать.

Самое важное - слушать себя. Если чувствуете, что клюёте носом — остановитесь. Нет цели важнее, чем доехать живым.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

