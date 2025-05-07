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Проколол два колеса вдали от города — вот что делать, если запаска одна

1:45
Авто

Дорога полна сюрпризов, и один из самых неприятных — когда лопаются сразу две шины. Это особенно критично зимой или вдали от населённых пунктов, где помощи ждать долго. А в багажнике, как назло, только одна запаска. Что делать, если впереди — только холод и километры бездорожья?

Замена колеса
Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Замена колеса

Чаще всего шины рвутся из-за саморезов, гвоздей или острых краёв ям. И если одна шина ещё поддаётся быстрой замене, то две — уже совсем другой уровень задачи.

Первое, что нужно - не паниковать и оценить повреждение. Если в покрышке торчит гвоздь или что-то подобное, не спешите его вытаскивать: он может держать остатки воздуха. Пока он там — у вас есть шанс добраться до сервиса.

Если в багажнике есть электрический компрессор - это уже полдела. Он поможет временно подкачивать шину, даже если она медленно травит воздух. Такой способ не идеален, но даст шанс доехать до ближайшего шиномонтажа.

Если компрессора нет, остаётся полагаться на других водителей. Можно остановить машину, попросить помощи или хотя бы добраться до заправки — там часто продаются ремкомплекты: шило, рашпиль, клей и резиновые жгуты, чтобы самому заделать прокол.

Есть и ещё один способ - баллон с герметиком. Он заливается внутрь, заполняет пробитое место и моментально застывает, создавая временную "латку". Да, это не навсегда, но позволит доехать без приключений.

Самое важное - не забывать: все эти меры — временные. Даже если вы справились своими силами, шина всё равно нуждается в нормальном ремонте. Не затягивайте.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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