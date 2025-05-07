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Пистолет не выдержал расставания — теперь АЗС требует алименты

2:15
Авто

Ситуация, знакомая многим: заправились, отвлеклись, поехали… и только потом замечаете — заправочный пистолет всё ещё в баке. Оторвали. Неприятно, но не смертельно.

British Petroleum заправка
Фото: commons.wikimedia.org by Philafrenzy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
British Petroleum заправка

Обычно такое происходит из-за невнимательности. Телефонный звонок, разговор, спешка — и вот уже пистолет болтается на проводе, а сотрудники АЗС задают вопросы. Главное - не паниковать. Это не редкость, и в большинстве случаев всё решается спокойно. Но если не знать, как правильно действовать, можно серьёзно переплатить — или даже лишиться прав.

Запомните: с точки зрения закона это ДТП. И если вы уехали с места происшествия — даже по незнанию — это уже нарушение. Поэтому, как только заметили оторванный пистолет, немедленно остановитесь и сообщите об этом сотрудникам АЗС. Если уехали — вернитесь. Так вы избежите неприятных последствий по статье 12.27 КоАП РФ.

Правильный порядок действий:

  • сразу позовите сотрудника заправки;
  • вызовите инспектора ГАИ для официальной фиксации;
  • оформите происшествие — ОСАГО покроет ущерб;
  • если решили урегулировать вопрос на месте, убедитесь, что вас не пытаются ввести в заблуждение.

Важно знать: большинство колонок сегодня оборудованы разрывными муфтами — они специально созданы для таких ситуаций. При усилии муфта просто отсоединяется, предотвращая утечку топлива. Повреждений чаще всего нет, и работники АЗС быстро восстанавливают оборудование.

Если всё обошлось без последствий, можно предложить заправке символическую компенсацию. Но только после того, как получите расписку от управляющего с указанием, что к вам претензий нет.

А если чувствуете, что на вас пытаются надавить — например, заявляют, что ущерб на десятки тысяч, — не поддавайтесь. Разрывная муфта стоит не больше 5000 рублей. Смело вызывайте ГАИ, особенно если сомневаетесь в честности сотрудников. Это защитит вас от навязанных расходов и возможного обмана.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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