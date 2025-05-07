Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте

1:54 Your browser does not support the audio element. Авто

Для владельцев подержанных машин ремонт часто становится настоящей лотереей — не знаешь, когда что-то сломается и во сколько это обойдётся. В ряде случаев проще и выгоднее избавиться от автомобиля, чем вливаться в бесконечные ремонты. Владелец автосервиса рассказал о пяти ситуациях, когда лучше срочно продавать машину.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Jimenez, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Ржавый автомобиль

Поломка автоматической коробки передач

АКПП - одна из самых затратных частей в ремонте. Даже диагностика обойдётся в немалую сумму, а сам ремонт вместе с деталями и работой может стоить до 200 тысяч рублей. Если машина стоит около 450 тысяч, восстановление трансмиссии становится попросту невыгодным.

Капитальный ремонт двигателя

Замена поршней, прокладок и других элементов - дорогое удовольствие. В некоторых случаях затраты на ремонт составляют половину стоимости авто, а то и больше. Это сигнал задуматься: а стоит ли оно того?

Сквозная коррозия кузова

Ржавчина - не просто косметическая проблема. Если металл начал гнить насквозь, восстановление может потребовать серьёзных вложений. Такой ремонт часто обходится дороже, чем реальная ценность машины.

Деформация кузова после аварии

Вмятины и трещины ещё можно устранить, но если повреждены несущие элементы — стойки крыши или лонжероны, восстановление теряет смысл. Такие поломки требуют много времени и денег, а безопасность автомобиля уже никогда не будет прежней.

Машина после затопления

Авто, попавшее в воду, рискует стать бесконечной проблемой. Влага разрушает электрику и проводку, а восстановить это полностью практически невозможно. Даже если машина заводится — надолго ли? Иногда лучший ремонт — это продажа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

