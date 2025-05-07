Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец эпохи: как 95-летний Баффет переписал правила инвестиций
Солнце притихло, но Земля трясётся: что происходит с магнитными бурями
Свои машины — не любимчики: почему китайцы игнорируют Chery и Haval
Прохор Шаляпин впервые рассказал о биологическом ребёнке: я продолжился
Костюмы, которые шепчут о свободе: на этом балу мода идёт в бой
Круиз, климат и мультимедиа: чем удивит Lada Granta 2025 года
Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно
Питомцы разрывают грядки? Используйте этот проверенный метод защиты
Как собирать березовый сок и не навредить дереву: 5 важных правил

Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте

1:54
Авто

Для владельцев подержанных машин ремонт часто становится настоящей лотереей — не знаешь, когда что-то сломается и во сколько это обойдётся. В ряде случаев проще и выгоднее избавиться от автомобиля, чем вливаться в бесконечные ремонты. Владелец автосервиса рассказал о пяти ситуациях, когда лучше срочно продавать машину.

Ржавый автомобиль
Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Jimenez, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ржавый автомобиль

Поломка автоматической коробки передач

АКПП - одна из самых затратных частей в ремонте. Даже диагностика обойдётся в немалую сумму, а сам ремонт вместе с деталями и работой может стоить до 200 тысяч рублей. Если машина стоит около 450 тысяч, восстановление трансмиссии становится попросту невыгодным.

Капитальный ремонт двигателя

Замена поршней, прокладок и других элементов - дорогое удовольствие. В некоторых случаях затраты на ремонт составляют половину стоимости авто, а то и больше. Это сигнал задуматься: а стоит ли оно того?

Сквозная коррозия кузова

Ржавчина - не просто косметическая проблема. Если металл начал гнить насквозь, восстановление может потребовать серьёзных вложений. Такой ремонт часто обходится дороже, чем реальная ценность машины.

Деформация кузова после аварии

Вмятины и трещины ещё можно устранить, но если повреждены несущие элементы — стойки крыши или лонжероны, восстановление теряет смысл. Такие поломки требуют много времени и денег, а безопасность автомобиля уже никогда не будет прежней.

Машина после затопления

Авто, попавшее в воду, рискует стать бесконечной проблемой. Влага разрушает электрику и проводку, а восстановить это полностью практически невозможно. Даже если машина заводится — надолго ли? Иногда лучший ремонт — это продажа.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Недвижимость
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы Аудио 
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство
Садоводство, цветоводство
Как защитить урожай от мучнистой росы: проверенное народное средство Аудио 
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Экономика и бизнес
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим Аудио 
Популярное
7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере

Узнайте, какие 5 вещей способны испортить даже самый дорогой интерьер. Вместо высокого вкуса они создадут атмосферу безвкусицы!

7 предметов, которые выдают бедность даже в дорогом интерьере
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Разочарование на колесах: 5 китайских автомобилей, которые лучше не покупать
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Solaris возвращается — но ценник такой, что даже даже Vesta почувствовала себя бюджетной иномаркой
Военные конфликты, где засветилось советское оружие Дмитрий Плотников В новом спектакле Театра на Трубной с Ингой Оболдиной приоткрывают тайны закулисных интриг Анжела Якубовская Дезинтеграционные процессы в Канаде усиливаются, провинция Альберта — следующая Любовь Степушова
Антон Беляев готов покинуть Голос: эмоциональная цена стала слишком высокой
Посадил между картошкой — и собрал в два раза больше: схема работает каждый год
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Почему всегда нужно фотографировать ванную комнату перед выходом из дома — ответ удивит
Последние материалы
Прохор Шаляпин впервые рассказал о биологическом ребёнке: я продолжился
Костюмы, которые шепчут о свободе: на этом балу мода идёт в бой
Круиз, климат и мультимедиа: чем удивит Lada Granta 2025 года
Пицца без духовки: этот рецепт спасает, когда срочно нужно вкусно
Питомцы разрывают грядки? Используйте этот проверенный метод защиты
Как собирать березовый сок и не навредить дереву: 5 важных правил
Вода как оружие: Пакистан опасается диверсий со стороны Индии
Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте
Выглядит как мультяшка, живёт как воин: из-за чего фенека нельзя приручить
Традиционный автопробег Дорогами памяти: 500 человек почтили подвиг героев к 80-летию Победы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.