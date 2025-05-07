Пять признаков, что вашу машину уже пора продавать — и дело не только в возрасте

Для владельцев подержанных машин ремонт часто становится настоящей лотереей — не знаешь, когда что-то сломается и во сколько это обойдётся. В ряде случаев проще и выгоднее избавиться от автомобиля, чем вливаться в бесконечные ремонты. Владелец автосервиса рассказал о пяти ситуациях, когда лучше срочно продавать машину.
АКПП - одна из самых затратных частей в ремонте. Даже диагностика обойдётся в немалую сумму, а сам ремонт вместе с деталями и работой может стоить до 200 тысяч рублей. Если машина стоит около 450 тысяч, восстановление трансмиссии становится попросту невыгодным.
Замена поршней, прокладок и других элементов - дорогое удовольствие. В некоторых случаях затраты на ремонт составляют половину стоимости авто, а то и больше. Это сигнал задуматься: а стоит ли оно того?
Ржавчина - не просто косметическая проблема. Если металл начал гнить насквозь, восстановление может потребовать серьёзных вложений. Такой ремонт часто обходится дороже, чем реальная ценность машины.
Вмятины и трещины ещё можно устранить, но если повреждены несущие элементы — стойки крыши или лонжероны, восстановление теряет смысл. Такие поломки требуют много времени и денег, а безопасность автомобиля уже никогда не будет прежней.
Авто, попавшее в воду, рискует стать бесконечной проблемой. Влага разрушает электрику и проводку, а восстановить это полностью практически невозможно. Даже если машина заводится — надолго ли? Иногда лучший ремонт — это продажа.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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