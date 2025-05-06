Автомобиль показывает одно, навигатор — другое: кто лжёт про вашу скорость

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Сегодня почти у каждого водителя есть смартфон с навигатором. Он не только строит маршрут, но и показывает текущую скорость. Но если сравнить данные приложения и спидометра, можно заметить расхождение. Откуда оно берётся и кому верить?

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приборная панель

Скорость в автомобиле определяется по-разному в зависимости от установленных датчиков. Если раньше использовали механические системы, то теперь всё чаще ставят электронные, работающие в связке с ABS и ESP. Они точнее и надёжнее. Эти датчики считывают обороты колёс и по ним рассчитывают скорость. Но если водитель поменял шины на нестандартные, это может привести к искажениям.

Навигаторы же работают по-другому - они определяют скорость по спутниковым данным. Точность зависит от множества факторов: погоды, силы сигнала, загруженности сети. Но современные приложения справляются с задачей даже на высоких скоростях.

Интересно, что спидометр почти всегда немного завышает скорость — так устроена система. Например, при фактических 80 км/ч он может показывать 85. Разница растёт с увеличением скорости: на 130 км/ч погрешность может достигать 10 км/ч. Это важно - ведь даже превышение на 1 км/ч может повлечь штраф.

ГАИ подтверждает: спидометр с заводскими шинами всегда показывает чуть больше, чем есть на самом деле — в пределах 5%. Поэтому, если вам нужно знать точную скорость, ориентируйтесь на навигатор в смартфоне.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

