Депутаты vs экспертов: как изменить каршеринг в России

Депутат Госдумы Михаил Ветров предложил повысить минимальный возраст для аренды каршеринговых автомобилей с 18 до 20 лет. По его мнению, молодые водители чаще становятся виновниками ДТП из-за недостаточного опыта и пренебрежения правилами.
Как сообщает сайт Москва 24, Ветров также настаивает на том, чтобы обязательный водительский стаж для использования таких услуг составлял не менее двух лет, а все каршеринговые авто получили единую цветовую раскраску, чтобы их было легко опознать на дороге.
В 2024 году количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей в России выросло на 4,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 800 происшествий.
Эти аварии нередко приводят к серьёзным последствиям: выросло число раненых и погибших. Основными причинами аварий остаются превышение скорости, ошибки при выборе дистанции и игнорирование правил проезда.
Более чем в 60% случаев за рулём находились водители в возрасте от 20 до 34 лет, что, по мнению Ветрова, подтверждает необходимость введения новых ограничений.
Однако эксперт Михаил Блинкин скептически относится к предложению. Он считает, что ограничение по возрасту и стажу вряд ли существенно повлияет на аварийность. Куда важнее, по его мнению, обеспечить качественную подготовку водителей, в том числе ужесточить экзамены на получение прав.
С ним согласен и транспортный аналитик Кирилл Янков, который отмечает, что многие компании уже сейчас повышают страховые взносы для неопытных водителей.
Он предлагает пойти дальше и ввести индивидуальные тарифы для пользователей каршеринга — с учётом их стажа и истории ДТП. Это, по мнению эксперта, могло бы мотивировать водителей быть аккуратнее за рулём и снизить число аварий.
Карше́ринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.
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