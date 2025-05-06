Депутаты vs экспертов: как изменить каршеринг в России

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Депутат Госдумы Михаил Ветров предложил повысить минимальный возраст для аренды каршеринговых автомобилей с 18 до 20 лет. По его мнению, молодые водители чаще становятся виновниками ДТП из-за недостаточного опыта и пренебрежения правилами.

Фото: Wikipedia by Mos.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ каршеринг

Как сообщает сайт Москва 24, Ветров также настаивает на том, чтобы обязательный водительский стаж для использования таких услуг составлял не менее двух лет, а все каршеринговые авто получили единую цветовую раскраску, чтобы их было легко опознать на дороге.

В 2024 году количество ДТП с участием каршеринговых автомобилей в России выросло на 4,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув отметки в 800 происшествий.

Эти аварии нередко приводят к серьёзным последствиям: выросло число раненых и погибших. Основными причинами аварий остаются превышение скорости, ошибки при выборе дистанции и игнорирование правил проезда.

Более чем в 60% случаев за рулём находились водители в возрасте от 20 до 34 лет, что, по мнению Ветрова, подтверждает необходимость введения новых ограничений.

Однако эксперт Михаил Блинкин скептически относится к предложению. Он считает, что ограничение по возрасту и стажу вряд ли существенно повлияет на аварийность. Куда важнее, по его мнению, обеспечить качественную подготовку водителей, в том числе ужесточить экзамены на получение прав.

С ним согласен и транспортный аналитик Кирилл Янков, который отмечает, что многие компании уже сейчас повышают страховые взносы для неопытных водителей.

Он предлагает пойти дальше и ввести индивидуальные тарифы для пользователей каршеринга — с учётом их стажа и истории ДТП. Это, по мнению эксперта, могло бы мотивировать водителей быть аккуратнее за рулём и снизить число аварий.

Уточнения

Карше́ринг (англ. carsharing от car «легковой автомобиль» и sharing «совместное использование, передача другому» от англ. (to) share «поделиться»; carsharing — американский вариант названия явления, в других англоязычных странах используются названия car clubs, self-drive, lift scheme) — краткосрочная аренда, прокат автомашины.

