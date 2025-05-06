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Старый волк надевает броню: чем УАЗ в 2025 году может удивить даже скептиков

2:24
Авто

Когда речь заходит о русских внедорожниках, первым в голову приходит УАЗ — автомобиль, который десятилетиями ассоциировался с надёжностью и выносливостью. Но сможет ли бренд остаться актуальным в 2025 году?

уаз
Фото: wikimedia by Jakub "Flyz1" Maciejewski, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
уаз

Проблемы — не повод останавливаться

Ульяновский автозавод переживает непростые времена: санкции, разрыв с иностранными поставщиками, дефицит запчастей. Несмотря на это, компания не только продолжает работать, но и находит возможности для обновления. УАЗ остаётся значимым игроком в своей нише и готов отвечать на вызовы времени.

Новое в старом: обновление моделей

Главный фокус — на модернизацию уже известных автомобилей.

  • "УАЗ Патриот" ожидает свежий дизайн, улучшенная электроника и системы безопасности, мощные двигатели и продвинутые опции комфорта.

  • "Буханка", несмотря на архаичность, остаётся востребованной и будет адаптироваться под нужды коммерческого и сельского сектора.

Возможно, появятся версии с гибридными установками — экологичность становится фактором выживания на рынке.

Технологии шагают в Ульяновск

Даже УАЗ не может игнорировать цифровизацию. В 2025 году бренд может внедрить:

  • системы помощи водителю (ADAS);

  • автоматическое торможение;

  • адаптивный круиз-контроль;

  • удержание в полосе и другую современную электронику.

В условиях ограниченного импорта акцент сделан на локализацию компонентов, что поможет снизить зависимость от внешних поставок.

Конкуренты наступают

Китайские бренды активно занимают рынок, предлагая технологичные и доступные автомобили. Чтобы остаться в игре, УАЗ делает ставку на свои сильные стороны: проходимость, простота ремонта и универсальность.

Государственные программы поддержки автопрома — ещё один плюс в пользу УАЗа. Утилизационные программы и субсидии помогают удержать интерес покупателей к российской технике.

Впереди — новый этап

УАЗ не превращается в техностартап, но и в прошлом не застревает. Если компания продолжит курс на модернизацию, адаптацию под экологические нормы и сохранение внедорожного ДНК, у неё есть шанс не просто выжить, а усилить свои позиции.

Уточнения

УАЗ-469 и УАЗ-3151 — советские и российские грузо-пассажирские автомобили повышенной проходимости (внедорожники), в первую очередь, военного предназначения, выпускавшиеся на Ульяновском автомобильном заводе.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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