Старый волк надевает броню: чем УАЗ в 2025 году может удивить даже скептиков

Когда речь заходит о русских внедорожниках, первым в голову приходит УАЗ — автомобиль, который десятилетиями ассоциировался с надёжностью и выносливостью. Но сможет ли бренд остаться актуальным в 2025 году?
Ульяновский автозавод переживает непростые времена: санкции, разрыв с иностранными поставщиками, дефицит запчастей. Несмотря на это, компания не только продолжает работать, но и находит возможности для обновления. УАЗ остаётся значимым игроком в своей нише и готов отвечать на вызовы времени.
Главный фокус — на модернизацию уже известных автомобилей.
"УАЗ Патриот" ожидает свежий дизайн, улучшенная электроника и системы безопасности, мощные двигатели и продвинутые опции комфорта.
"Буханка", несмотря на архаичность, остаётся востребованной и будет адаптироваться под нужды коммерческого и сельского сектора.
Возможно, появятся версии с гибридными установками — экологичность становится фактором выживания на рынке.
Даже УАЗ не может игнорировать цифровизацию. В 2025 году бренд может внедрить:
системы помощи водителю (ADAS);
автоматическое торможение;
адаптивный круиз-контроль;
удержание в полосе и другую современную электронику.
В условиях ограниченного импорта акцент сделан на локализацию компонентов, что поможет снизить зависимость от внешних поставок.
Китайские бренды активно занимают рынок, предлагая технологичные и доступные автомобили. Чтобы остаться в игре, УАЗ делает ставку на свои сильные стороны: проходимость, простота ремонта и универсальность.
Государственные программы поддержки автопрома — ещё один плюс в пользу УАЗа. Утилизационные программы и субсидии помогают удержать интерес покупателей к российской технике.
УАЗ не превращается в техностартап, но и в прошлом не застревает. Если компания продолжит курс на модернизацию, адаптацию под экологические нормы и сохранение внедорожного ДНК, у неё есть шанс не просто выжить, а усилить свои позиции.
УАЗ-469 и УАЗ-3151 — советские и российские грузо-пассажирские автомобили повышенной проходимости (внедорожники), в первую очередь, военного предназначения, выпускавшиеся на Ульяновском автомобильном заводе.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.