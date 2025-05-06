Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Очень здорово, что скоро у нас не будет взиматься подоходный налог с населения... — писала газета Труд 6 мая 1960 года
Генеральское сало — закуска, которой завидует любой праздничный стол
Трава больше не враг: проверенные методы удаления зелёных пятен, о которых вы не знали
Новый скандал с кормом: гранулы, которые вызывают агрессию и ломку
Тайные жемчужины Шотландии: два места, которые восхищают и до сих пор малоизвестны
Ось Земли поехала: китайская стройка изменила ход времени на планете — это не шутка
Прочность хвата: тест на ваши шансы дожить до 100 лет
Я была в аду: Лера Кудрявцева призналась, через что ей пришлось пройти ради Сергея Лазарева
Домой за денежное вознаграждение: США будут платить $1000 нелегалам за добровольный выезд

Моете машину у дома? Вот что грозит за такую привычку

2:06
Авто

Многие автолюбители даже не догадываются, что обычная мойка машины на парковке у дома может закончиться серьезным штрафом. А всё потому, что пена с остатками бензина, масел и реагентов — не такая уж безобидная вода.

Мойка автомобиля
Фото: flickr.com by MarkScottAustinTX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Мойка автомобиля

Почему это запрещено

"Сточные воды содержат частицы бензина, смазок, соли тяжёлых металлов, моющих средств — всё это уходит в почву или попадает в ливневки и водоёмы", — объясняет сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Такая "самодельная автомойка" наносит прямой вред экологии, особенно в городах. Поэтому действующее законодательство прямо запрещает мыть машины во дворах и на придомовых парковках, сообщает aif.ru.

Что грозит за нарушение

Если вас заметят за мытьём машины не в положенном месте, можно получить:

  • в Москве и Санкт-Петербурге — штраф от 3000 до 5000 рублей;

  • за мойку у водоёма — до 1000 рублей по статье 8.13 КоАП РФ;

  • за нарушение режима охраны водных зон — до 4500 рублей (ст. 8.42 КоАП РФ);

  • если доказан экологический ущерб — возможна компенсация вреда природе.

А если на даче

На частной территории или дачном участке машину можно мыть, но при условии соблюдения санитарных и экологических норм. Нарушили — получите:

  • штраф до 500 рублей (ст. 6.3 КоАП РФ);

  • либо от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей (ст. 8.8 КоАП РФ).

А в некоторых регионах, включая Московскую область, локальные законы вообще запрещают мойку даже на личных участках — и снова штрафуют на 3000-5000 рублей.

Один неудачный жест с губкой — и неприятные цифры в квитанции. Лучше уж воспользоваться официальной автомойкой — и чище, и безопаснее.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Сейчас читают
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Садоводство, цветоводство
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству Аудио 
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего
Садоводство, цветоводство
Цвела на радость, а осталась без плодов: кого боится вишня весной больше всего Аудио 
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры
Экономика и бизнес
Банковский счёт может быть опустошён, если пароль от карточки содержит эти цифры Аудио 
Популярное
Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим

Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.

Фермер случайно нашёл золото на 4 млрд евро — но счастье было недолгим
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Космос прорвался к нам сквозь щит: на Земле началась радиационная вакханалия
Герметик не отвалится никогда: одна хитрость, о которой знают единицы
Моторы Hyundai и Kia выносят приговор — и владельцы об этом даже не догадываются
ВСУ предпринимают новую попытку вторгнуться в Курскую область. Цель — испортить России праздник Любовь Степушова Российская система просвещения плодит разгильдяев и потребителей Виктор Пахомов Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид
Пионы цвели плохо, а потом случилось чудо: а всего лишь надо добавить одну пригоршню под куст
Forsal: русские совершили чудо с самолётом МС-21
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Плоды срываешь, а куст не устаёт: что нужно кабачку, чтобы плодоносить без передышки
Последние материалы
Один промах — и ты без защиты: как на самом деле работает санскрин
Природное оружие против клещей: как работает настой пижмы
Варишь яйца каждый день? Вот что ты получаешь на самом деле
Кошка гадит в тапки или мстит вам по ночам: это не капризы — это крик о помощи
Секретное предложение: как Наталия Власова отказалась от смелого шага во время съёмок клипа на свой главный хит
Президентство как реалити-шоу: пошлина Трампа в 100% на иностранные фильмы — что это значит для киноиндустрии
Незавершённое чудо: что не успел построить Тамерлан — и почему это важно сегодня
900 артефактов и ни одного объяснения: что нашли в земле венгерские археологи — и почему это важно
Залил с любовью, а мотор захлебнулся: что бывает, когда льёшь, не глядя на щуп
Забудьте про обычные подтягивания: эта техника работает в 2 раза мощнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.