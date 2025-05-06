Моете машину у дома? Вот что грозит за такую привычку

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Многие автолюбители даже не догадываются, что обычная мойка машины на парковке у дома может закончиться серьезным штрафом. А всё потому, что пена с остатками бензина, масел и реагентов — не такая уж безобидная вода.

Фото: flickr.com by MarkScottAustinTX, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Мойка автомобиля

Почему это запрещено

"Сточные воды содержат частицы бензина, смазок, соли тяжёлых металлов, моющих средств — всё это уходит в почву или попадает в ливневки и водоёмы", — объясняет сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

Такая "самодельная автомойка" наносит прямой вред экологии, особенно в городах. Поэтому действующее законодательство прямо запрещает мыть машины во дворах и на придомовых парковках, сообщает aif.ru.

Что грозит за нарушение

Если вас заметят за мытьём машины не в положенном месте, можно получить:

в Москве и Санкт-Петербурге — штраф от 3000 до 5000 рублей;

за мойку у водоёма — до 1000 рублей по статье 8.13 КоАП РФ;

за нарушение режима охраны водных зон — до 4500 рублей (ст. 8.42 КоАП РФ);

если доказан экологический ущерб — возможна компенсация вреда природе.

А если на даче

На частной территории или дачном участке машину можно мыть, но при условии соблюдения санитарных и экологических норм. Нарушили — получите:

штраф до 500 рублей (ст. 6.3 КоАП РФ);

либо от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, но не менее 10 000 рублей (ст. 8.8 КоАП РФ).

А в некоторых регионах, включая Московскую область, локальные законы вообще запрещают мойку даже на личных участках — и снова штрафуют на 3000-5000 рублей.

Один неудачный жест с губкой — и неприятные цифры в квитанции. Лучше уж воспользоваться официальной автомойкой — и чище, и безопаснее.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

