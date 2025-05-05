Склады переполнены, спрос низкий, но автосалон в Шанхае надеется порадовать российских автолюбителей

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На автосалоне в Шанхае было представлено более десяти новинок, которые потенциально могут появиться на российском рынке. Среди них — гибридные Zeekr 9X и Avatr 07, способные составить конкуренцию известным моделям LiXiang.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Автомобиль Changan UNI-T 007

Однако российские дилеры пока не уверены в скором появлении этих автомобилей: склады переполнены, а спрос остаётся низким.

Hongqi планирует поставки гибридного H5 и роскошной модели L1, GAC готовит модель S7, а Aito Seres нацелен на поставку кроссоверов M9 и M8. Dongfeng рассматривает выход на рынок с электрическим внедорожником M-Hero 817, а Voyah планирует привезти гибридный седан Passion и модель Free 318. Soueast планирует начать поставки Avatr 12 во второй половине 2025 года, а Avatr 07 появится в 2026 году.

Эксперты осторожны в прогнозах. В беседе с "Коммерсантом" Евгений Житнухин сказал, что у наибольших шансов — у тех марок, которые уже работают в России. Николай Иванов отмечает заключение стратегического соглашения с Zeekr, что повышает вероятность появления их моделей.

Максим Кадаков подчёркивает растущий тренд на гибридные автомобили, отмечая противостояние автогигантов и стартапов. В то же время Андрей Ольховский убеждён, что новинок пока ждать не стоит: склады заполнены, а денежно-кредитная политика сдерживает активность рынка.

В марте продажи новых легковых автомобилей в России упали на 45,5% по сравнению с прошлым годом. В апреле ожидается небольшой рост, но не до прошлогодних уровней из-за высокой базы 2024 года. Совокупные стоки иномарок и автомобилей российского производства уже превышают 500 тысяч единиц, что серьёзно тормозит появление новых моделей на рынке.