С постоплатой удобно — но только если знаешь, как избежать перелива

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Многие водители привыкли к системе предоплаты на заправках, считая её единственно верной и безопасной. Но всё чаще на крупных АЗС встречается новый формат — постоплата. Такой подход вызывает недоверие, хотя на деле у него есть серьёзные преимущества.

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Что меняется при постоплате

Главный плюс постоплаты - ускорение обслуживания. Водителю не нужно заранее рассчитывать, сколько литров поместится в бак, и в какой момент стоит останавливать колонку. Можно просто заправиться до щелчка и оплатить после — через кассу или приложение. Это удобно и позволяет избежать пересчётов и ожидания сдачи.

Кроме того, благодаря постоплате у АЗС появляется возможность стимулировать водителей заправляться "до полного". Именно это и происходит на практике — объёмы продаж заметно растут.

Почему у водителей есть сомнения

Среди автомобилистов распространён страх быть обманутыми: мол, при постоплате не получится проконтролировать, сколько топлива в действительности залилось в бак. Однако, если внимательно следить за показаниями счётчика на колонке, такой риск легко свести к нулю.

Отдельная опасность - забытый в баке пистолет. При постоплате и особенно при автоматическом заправлении до полного такие случаи происходят чаще, чем при чётко заданном объёме. Именно поэтому важно не начинать движение, пока вы не проверите зеркала и не убедитесь, что всё отключено и убрано.

Как обезопасить себя

Если вы заправляетесь на колонке с автоматическим дозаправщиком, настройте лимит заранее — по сумме или по объёму. Это позволит избежать лишних расходов и уменьшит вероятность ошибки.

И даже если сотрудники АЗС сами предлагают заправить ваш автомобиль, не теряйте бдительности: всё равно удостоверьтесь, что пистолет вынут, а заправка завершена. Лучше потратить лишние несколько секунд, чем столкнуться с повреждённым оборудованием или счётом за ремонт.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

