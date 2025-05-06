Как отличить настоящее масло от опасной подделки — советы, которые спасут мотор

2:18 Your browser does not support the audio element. Авто

Рынок поддельного моторного масла давно перестал быть маргинальным. Его доля растёт, а качество фальсификата становится всё выше — по крайней мере, внешне. Злоумышленники тщательно копируют канистры, наклейки и даже защитные элементы. В результате водитель, приобретая масло, не всегда может понять, чем рискует на самом деле.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

Как устроена схема

Чаще всего используется два варианта подделки. Первый - разлив дешёвого масла в тару под известными брендами. Второй - куда более опасный — это восстановление отработанного масла. Очищенная жидкость, купленная оптом, проходит простую фильтрацию, затем её цвет восстанавливают, добавляют ароматизаторы и пакуют как будто бы в "новое" моторное масло.

На деле это смесь, полностью лишённая присадок и защитных свойств. Такая жидкость не защищает двигатель, а наоборот — ускоряет его разрушение.

Чем это грозит

Сначала вы ничего не заметите. Но уже через несколько тысяч километров двигатель начнёт вести себя иначе. Одним из первых тревожных сигналов становится повышенный расход масла. Далее — ухудшение работы на холодную, снижение тяги и рост вибраций.

С наступлением зимы проблемы обостряются. Поддельное масло загустевает, особенно при морозах ниже -20 градусов. Запуск двигателя становится затруднённым, а риск повреждений — критически высоким.

Как защититься

Надёжнее всего - покупать масло у проверенных поставщиков. Даже если упаковка выглядит безупречно, стоит проверить её по базе производителя: серийный номер, дата выпуска, QR-код. Любое несоответствие должно насторожить.

Если после замены масла двигатель начал вести себя иначе — задумайтесь. Необычные звуки, ухудшение динамики или потемнение жидкости спустя короткий срок — всё это может быть следствием фальсификата.

Никогда не стоит экономить на том, что защищает сердце автомобиля. Последствия от одной ошибки с выбором масла могут оказаться гораздо дороже, чем самая дорогая оригинальная канистра.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

