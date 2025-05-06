Как отличить настоящее масло от опасной подделки — советы, которые спасут мотор

Рынок поддельного моторного масла давно перестал быть маргинальным. Его доля растёт, а качество фальсификата становится всё выше — по крайней мере, внешне. Злоумышленники тщательно копируют канистры, наклейки и даже защитные элементы. В результате водитель, приобретая масло, не всегда может понять, чем рискует на самом деле.
Чаще всего используется два варианта подделки. Первый - разлив дешёвого масла в тару под известными брендами. Второй - куда более опасный — это восстановление отработанного масла. Очищенная жидкость, купленная оптом, проходит простую фильтрацию, затем её цвет восстанавливают, добавляют ароматизаторы и пакуют как будто бы в "новое" моторное масло.
На деле это смесь, полностью лишённая присадок и защитных свойств. Такая жидкость не защищает двигатель, а наоборот — ускоряет его разрушение.
Сначала вы ничего не заметите. Но уже через несколько тысяч километров двигатель начнёт вести себя иначе. Одним из первых тревожных сигналов становится повышенный расход масла. Далее — ухудшение работы на холодную, снижение тяги и рост вибраций.
С наступлением зимы проблемы обостряются. Поддельное масло загустевает, особенно при морозах ниже -20 градусов. Запуск двигателя становится затруднённым, а риск повреждений — критически высоким.
Надёжнее всего - покупать масло у проверенных поставщиков. Даже если упаковка выглядит безупречно, стоит проверить её по базе производителя: серийный номер, дата выпуска, QR-код. Любое несоответствие должно насторожить.
Если после замены масла двигатель начал вести себя иначе — задумайтесь. Необычные звуки, ухудшение динамики или потемнение жидкости спустя короткий срок — всё это может быть следствием фальсификата.
Никогда не стоит экономить на том, что защищает сердце автомобиля. Последствия от одной ошибки с выбором масла могут оказаться гораздо дороже, чем самая дорогая оригинальная канистра.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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